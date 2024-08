La expresidenta Cristina Fernández afirma que Alberto Fernández "no fue un buen presidente"

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández ha afirmado que el exmandatario Alberto Fernández, su antiguo compañero de fórmula, "no fue un buen presidente" y ha criticado "la misoginia, el machismo y la hipocresía" contra las mujeres tras una denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez por violencia de género. "Las fotos de la señora Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana", ha criticado en la red social X. Asimismo, ha indicado que las imágenes difundidas de sus heridas son una "verdadera revictimización de la denunciante" y permiten comprobar "la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza". "La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos", ha agregado Fernández. La difusión de estas fotografías se produce después de que la exprimera dama Fabiola Yáñez, que vive en España, haya denunciado por violencia física y hostigamiento a Fernández, que ha tratado de defenderse con un comunicado en el que tacha de "falsos" los hechos que se le imputan y alega que aportará pruebas ante la Justicia. USO "DETESTABLE" DE LA CASA ROSADA Por otro lado, el Gobierno de Argentina ha tachado de "detestable" el uso de la Casa Rosada por motivos personales después de que se hayan difundido una serie de vídeos del expresidente Fernández con una famosa personalidad de la televisión. "Los vídeos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así (...) se tiene que investigar. Si fue así es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni. En este sentido, ha explicado que "utilizar lugares" que son "de todos los argentinos" es "absolutamente repudiable". "Ni hablar si eso ocurrió mientras tanto cuando estábamos encerrados o con problemas de salud", ha señalado. Sus palabras se dan después de que un medio de comunicación argentino haya difundido un vídeo en el que aparece una famosa personalidad televisiva que escribe una carta con el membrete de la Presidencia argentina a Fernández en el despacho presidencial. En otro vídeo difundido la mujer está tomando una cerveza en la principal residencia oficial del presidente argentino, la Quinta de Olivos, durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en agosto de 2021, según ha recogido el diario 'Clarín'.

