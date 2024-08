Fermín López: "Nosotros estábamos muy preparados para la presión"

El futbolista español Fermín López ha asegurado este viernes que él y sus compañeros de selección estaban "muy preparados para la presión" del Parque de los Príncipes durante la final masculina en los Juegos Olímpicos de París 2024, cita donde un doblete suyo ha guiado el triunfo por 3-5 de la 'Roja' ante la selección francesa. "Nosotros estábamos muy preparados para la presión, ya lo vimos el otro día", aludió a la remontada en semifinales contra Marruecos. "Creo que tenemos un gran equipo, una gran familia, y eso al final se nota en el campo y creo que hemos hecho un gran torneo y nos lo merecíamos", dijo Fermín en la zona mixta del estadio parisino. "Muy contento por el equipo, creo que hemos hecho un gran torneo, nos lo merecemos y estoy muy orgulloso de mi equipo", insistió antes de valorar sus dos goles en esta final. "No está mal la verdad, siempre ayudar al equipo es bueno. Creo que lo más importante hoy es el colectivo, que hemos hecho un buen partido", recalcó el jugador culé. Antes de afrontar estos JJ.OO., Fermín había conqiustado la Eurocopa con la selección española absoluta. "Inmejorable verano, estoy muy orgulloso y muy feliz por todo lo que he vivido", señaló al respecto. "Tenía ganas de conseguirlo y gracias a Dios se ha podido dar", apuntó. "Se nos ha puesto el partido difícil dos veces y creo que el equipo ha luchado mucho. Hemos remontado dos veces y la verdad, muy orgulloso de mi equipo", repitió. "De momento la Eurocopa y los Juegos son mis primeros títulos. Y bueno, la verdad muy feliz por conseguir esto con mi país y ahora espero conseguir con mi club muchos más", dijo el del Barça. Cuando la selección francesa marcó el 3-3 en el tiempo añadido de la segunda mitad, el oro parecía escaparse. "Hemos intentado transmitir calma a los compañeros, que tuvieran personalidad. Creo que los que han jugado los últimos minutos y todos hemos hecho un gran trabajo, hemos hecho un gran partido para ganarlo", hizo referencia a ese momento. Además, restó importancia a su explosión goleadora. "También porque he jugado con grandes compañeros y es más fácil para mí llegar de segunda línea, que te la pongan bien y meterla. Siempre me gusta marcar goles, ayudar al equipo y la verdad es que muy agradecido al equipo porque me ayudan mucho a conseguirlo", argumento Fermín. "Camello es un fenómeno, es un 'crack', es un tío de equipo y la verdad que se lo merece. Hoy ha salido, ha hecho un partidazo, ha metido dos goles y se lo merece. Me alegro mucho por él. Meter esos goles en la final de los Juegos Olímpicos es increíble y la verdad me alegro mucho por él porque nos ha ayudado mucho", concluyó sobre el otro bigoleador.

