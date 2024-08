El comisario jefe, sobre los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont: "No merecen vestir nuestro uniforme"

El comisario jefe de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha defendido la labor del cuerpo y ha criticado en una rueda de prensa este viernes a los policías que presuntamente ayudaron al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a huir: "No merecen vestir nuestro uniforme". Sallent ha asegurado que, más allá de la responsabilidad penal que recaiga sobre los dos mossos detenidos el jueves en el marco del dispositivo fallido para localizar a Puigdemont, la actuación de estos policías es "reprobable, inaceptable" y que supone una afrenta al conjunto del cuerpo por dificultar la detención del expresidente. El comisario jefe, que no descarta la implicación de más mossos en la huida de Puigdemont, ha recordado que los agentes tienen deberes no sólo deontológicos sino también legales y que, con sus acciones, comprometieron el trabajo de todo un cuerpo policial. De los dos mossos detenidos ayer, en un arresto que el comisario jefe considera "legal", uno de ellos ha quedado en libertad y el otro ha pasado este viernes a disposición judicial. NO LE GUSTA QUE MOSSOS ESCOLTEN A PUIGDEMONT EN BÉLGICA Sobre el traslado de mossos al extranjero durante sus vacaciones para ejercer como escoltas de Puigdemont, Sallent ha dicho que es algo que viene de lejos, aunque ha habido una reducción "importante" de estos desplazamientos en los últimos años. Sallent ha recordado que él mismo ya manifestó públicamente en 2019 que la seguridad de Puigdemont debía correr a cargo de las autoridades belgas o del país donde estuviese en ese momento, pero que no era adecuado que hubiese mossos haciendo de escoltas. "Hicimos los máximos esfuerzos internos para que estas personas no fuesen a Bélgica y comprometiesen a la institución", ha afirmado, con unos resultados que ha valorado como positivos. Aun así, Sallent ha reconocido que algunos de ellos permanecieron allí, pero como asesores del Parlament de Cataluña y no como mossos, en referencia al sargento Lluís Escolà --que fue condenado y amnistiado junto al exconseller Miquel Buch-- aunque sin mencionarlo. INFORMES INTERNOS Durante este periodo de tiempo, ha asegurado que a nivel interno se han hecho informes sobre estos mossos y que se intentó actuar, pero que no pudieron al haberse producido estas acciones fuera de la jurisdicción española. El hecho de que presuntamente hayan asistido a Puigdemont este jueves en Catalunya y no en el extranjero "es un elemento cualitativamente diferencial".

