(AMP.)El Gobierno catalán afirma que los Mossos no esperaban un "comportamiento tan impropio" de Puigdemont

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, ha asegurado este viernes que los Mossos d'Esquadra no se esperaban "un comportamiento tan impropio" de quien había sido la máxima autoridad de Catalunya, en referencia a la huida del expresidente Carles Puigdemont, y ha acusado a Junts de usar a los ciudadanos como extras de un engaño. En estos términos se ha expresado Elena, quien ha comparecido junto al director general de la Policía, Pere Ferrer, en una rueda de prensa en la Conselleria de Interior en Barcelona, en la que también ha intervenido el comisario jefe de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y a la que han asistido varios mandos del cuerpo. Elena ha lamentado que desde Junts se urdiera un plan, en sus palabras, para dinamitar y deslegitimar el pleno de investidura "sencillamente porque no gustaba el resultado del mismo", en una maniobra que entiende como un ataque al Govern en funciones para colocar a ERC fuera del frente independentista. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Por su parte, Ferrer ha reconocido que ayer fue "un día durísimo e inmerecido", no sólo para los mandos del cuerpo, sino para el conjunto de los Mossos d'Esquadra, pero ha dicho, en sus palabras, que lejos de autoflagelarse, el cuerpo saldrá reforzado y cree que lo sucedido servirá para servir mejor a la ciudadanía. El comisario jefe del cuerpo de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha dicho que los Mossos d'Esquadra no son los únicos responsables, recordando que el expresidente llegó al acto de Arc de Triomf acompañado de autoridades políticas. Lo hizo, ha dicho, junto a personas "que ostentan cargos públicos y electorales y que tienen una responsabilidad con las instituciones de este país", como el secretario general de Junts, Jordi Turull. LA IDEA ERA DETENERLE DONDE DIO EL MITIN El comisario jefe ha dicho que tuvieron "la voluntad de dificultar la idoneidad de la intervención del cuerpo de Mossos", que había previsto arrestar a Puigdemont en las inmediaciones del parque de la Ciutadella. Sallent ha reiterado que "no todo vale", como saltarse a las instituciones y pasar por encima del cuerpo de Mossos, ha dicho, tras añadir que, si bien la cúpula admite sus responsabilidades públicamente con la comparecencia de este viernes, Puigdemont no tuvo una actitud leal. "¿Qué suma? ¿Qué agrega? ¿Qué une?" ha preguntado Elena en relación a lo que sucedió ayer, afeando a Junts, aunque sin mencionar el nombre del partido, que el regreso del expresidente tras siete años en Bélgica no sumara nada.

