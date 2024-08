Fundación ANAR ofrece el teléfono 116 000 para orientar a menores migrantes no acompañados

Fundación ANAR ofrecerá el teléfono 116 000 para casos de niños desaparecidos --número armonizado de la Unión Europea que trabaja en red con todos los países de Europa-- como herramienta de orientación para migrantes menores de edad no acompañados ante la crisis migratoria. Ante el problema actual de miles de menores de edad, migrantes, no acompañados que están llegando a las Islas Canarias y su distribución a las comunidades autónomas, ANAR considera que su teléfono puede ser de ayuda para estos niños, niñas y adolescentes que, según precisa la fundación, "se encuentran en una situación de soledad y tristeza por el alejamiento de sus familias y de todo lo sufrido en el proceso migratorio". Este teléfono gratuito, atendido por psicólogos de forma confidencial, ofrece ayuda las 24 horas del día en cualquier idioma de origen que tengan los menores de edad, según precisa ANAR en un comunicado. "La confidencialidad permite que nos puedan decir lo que de otra manera no contarían a nadie. El objetivo de Fundación ANAR es darles el marco de confianza y tranquilidad para que se sientan acogidos y puedan hablar con una persona que les comprenda, influyendo positivamente, de forma determinante, en las decisiones que puedan tomar", explican desde ANAR. Así, según puntualizan, pueden evitar que estos menores solos caigan en mafias de explotación laboral o sexual o incurran en actos delictivos, entre otros. Desde Fundación ANAR, piden a las ONG que están en origen, a los medios de comunicación y a todas las personas que puedan conocer o tener contacto con un menor migrante no acompañado, que les den el Teléfono 116 000 de la Fundación ANAR, ya que "una llamada a tiempo puede ser la diferencia entre una vida digna y adaptada u otra que acabe en desprotección". El teléfono 116 000 se implantó en España el 15 de septiembre de 2010 y es el número único armonizado de la Unión Europea para casos de niños y adolescentes desaparecidos, cuya gestión fue adjudicada a la Fundación ANAR por el Ministerio del Interior. Fundación ANAR trabaja en colaboración con el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. Según explica ANAR, las personas menores de edad migrantes no acompañadas se consideran desaparecidas pues, en ocasiones, estos niños se han fugado en sus países de origen huyendo de situaciones de riesgo o buscando el progreso económico de su familia.

