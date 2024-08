Tarrés + el trabajo científico chino = un equipo "de otra liga"

París, 7 ago (EFE).- "En otra liga" juega actualmente el equipo chino de natación artística que se proclamó en París campeón olímpico, aseguró su entrenadora, la española Anna Tarrés, que destacó el enfoque "científico" con el que se trabaja en el país asiático.

El punto diferencial de China con el resto de países punteros "es físico, es de trabajo, es de disciplina y es de trabajo científico", afirmó.

"Tienen a las nadadoras medidas por todas partes, la preparación física se hace según las necesidades de cada una. Estoy asombrada y con ganas de aprender de ellas", aseguró Tarrés, exseleccionadora española.

"China está a un nivel muy superior al resto de los países. No sé si está bien que lo diga yo, pero realmente estamos jugando en otra liga", incidió.

Los equipos de China, entrenado por Tarrés, de Estados Unidos, entrenado por la también española Andrea Fuentes, y de España ocuparon el podio en el Centro Acuático de París, tras presentar este miércoles la rutina acrobática.

Tarrés confesó que tuvo "desde por la mañana mariposas en el estómago".

"Estaba a nuestro alcance pero teníamos que nadarlo, asumir la responsabilidad y que no hubiera sorpresas", aseguró la entrenadora, que trabaja con las chinas desde enero de 2023.

El programa en el que ella ha trabajado es el de la rutina libre, con adaptaciones musicales de la mano de Arnau Vilá.

"En las otras dos rutinas hemos trabajado la manera de nadar, la manera de expresarse, la fuerza de las piernas, que sean capaces de interpretar la música... los acentos", resumió.

Tarrés comentó que amigos catalanes en China la han ayudado a integrarse en aquel país.

"Hasta he llevado hasta allí calçots y romescu", dijo. "Cojo la bici y me muevo por Pekín como si fuera mi casa. No me disgusta. Me he sentido muy bienvenida y muy respetada".

"Cuando sientes que las chicas te miran y están esperando la corrección, es la mejor señal. Tenemos nuestro lenguaje visual", indicó.

La técnica opinó que el nuevo reglamento de la natación artística "ha hecho un deporte mucho más demandante a nivel físico"

"La gente ha apostado por la dificultad en lugar de por la ejecución, porque da mucho más rédito. La idea es buena, pero hay que perfilarla", sugirió.

Aunque no pudo ver los otros ejercicios, mostró su satisfacción por la plata de Estados Unidos a cargo de su expupila Andrea Fuentes.

"Lo bonito es ver como una de tus nadadores está siguiendo tus pasos, que aun te llame para pedir consejo y que le haya salido bien", dijo. EFE

