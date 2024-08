Sofía Cristo, primeras palabras tras demandar a su hermano Ángel: "Que se haga justicia"

Novedades en la guerra televisada que desde hace meses mantienen Bárbara Rey y su hija Sofía contra Ángel Cristo Jr. Tal y como ha adelantado 'Espejo Público', la Dj ha decidido seguir los pasos de su madre y demandar a su hermano, al que pide una elevada cantidad económica por los daños emocionales y perjuicios que le han causado los continuos ataques del exsuperviviente. Una demanda civil -ya que no quiere que Ángel se enfrente a una posible pena de prisión- que se está preparando hace mucho tiempo y en la que, como han contado en el programa en el que colabora Sofía, se habla de "depresión" o "ansiedad" y se reclama una cuantiosa indemnización, puesto que la joven lo ha pasado muy mal por las declaraciones que su hermano ha realizado sobre ella en diferentes medios de comunicación. Tras salir a la luz el paso al frente que ha decidido dar en contra de Ángel, la hija de Bárbara Rey ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, asegurando que se encuentra "bien" y que "lo único que quiero es intentar estar tranquila y seguir con mi vida", ha explicado por qué ha demandado a su hermano. "La demanda es algo que ya sabíais. Mi madre tenía que poner una por su lado y yo por mi cuenta otra porque se han dicho cosas de las dos. Yo con esto espero que pare todo y ya está, y seguiré haciendo mi vida. Ya está, es que no puedo decir más" ha afirmado rotunda. Por último, Sofía ha dejado claro que "lo que quiero es que se haga justicia y se diga la verdad, eso es lo que quiero. Que son calumnias, muchas mentiras, injurias y que se demuestre la verdad, eso es lo que quiero, y aparte no se vulnere el derecho a la intimidad porque se han dicho muchas cosas de mí que no son ciertas, y que las que sean ciertas, las puedo decir yo. Nadie tiene derecho a decirlas de la manera en la que se han dicho" ha zanjado.

