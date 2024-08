Miércoles, 7 de agosto de 2024 (22:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

González Urrutia rechaza acudir a citación del Supremo por "violación del debido proceso"

Caracas (EFE).- El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, rechazó acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo ha citado en una causa para "certificar" el resultado de los comicios presidenciales, al considerar que no se corresponde con ningún procedimiento contemplado en la legislación venezolana y supone una "violación del debido proceso". "Si llegase a acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral", dijo en un comunicado publicado en X.

Argentina reconoce a Edmundo González como "ganador indiscutido" de elecciones venezolanas

Buenos Aires (EFE).- Argentina reconoció este miércoles a Edmundo González, candidato opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, como "ganador indiscutido" de las elecciones celebradas en Venezuela el 28 de julio, según un comunicado de la Cancillería. "La República Argentina, tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia. El pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada", señaló el texto difundido hoy.

Boric dice "no tener dudas" de que el Gobierno de Maduro "trató de cometer fraude"

Santiago de Chile/Caracas (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró este miércoles que "no tiene dudas" de que el Gobierno de Venezuela "ha intentado cometer un fraude", durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, y reiteró que Chile "no reconoce el triunfo autoproclamado" del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude, sino habrían publicado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente habrían mostrado las actas", afirmó en declaraciones a la prensa. Como respuesta, Venezuela llamó "golpista" al Gobierno del izquierdista Gabriel Boric. En X, el ministro de Exteriores del país caribeño, Yván Gil, expresó que, con estas declaraciones, el chileno "se coloca a la derecha" del presidente de Argentina, Javier Milei, y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Trump tilda de comunista a Harris-Walz y prevé debatir pronto con la vicepresidenta

Washington (EFE).- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo este miércoles que tanto la vicepresidenta y candidata a la presidencia Kamala Harris, como el gobernador de Minesota, Tim Walz, su fórmula demócrata para la elecciones de noviembre, son comunistas, y sugirió que pronto debatirá con la vicepresidenta pese a que había dicho lo contrario. En una entrevista con Fox News, el expresidente republicano (2017-2021) dijo que la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense.

Egipto dice que Irán ha avisado de no sobrevolar su espacio aéreo por maniobras militares

El Cairo (EFE).- Las autoridades egipcias han sido avisadas por Irán de que las compañías aéreas del país árabe deben evitar sobrevolar el espacio aéreo iraní en la madrugada de este jueves durante un periodo de tres horas por "maniobras militares". El Ministerio de Aviación Civil anunció que las autoridades iraníes avisaron a todas las compañías aéreas civiles que sobrevuelan el espacio aéreo iraní de que realizarán "maniobras militares" mañana, 8 de agosto, "en Teherán de 4:30 a 7:30 hora local (1:00 a 4:00 GMT)". Igualmente, avisó de que las autoridades iraníes le dieron el mismo aviso para las 11:30 a 14:30 (8:00 a 11:00) de este miércoles.

El ejército ruso intenta expulsar a las tropas ucranianas tras incursión fronteriza

Moscú/Kiev (EFE).- Tropas rusas y ucranianas continúan por segunda jornada consecutiva los combates en la región fronteriza de Kursk tras una incursión mecanizada enemiga que el presidente ruso, Vladímir Putin, tachó de "provocación a gran escala". "Durante la noche, los destacamentos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa junto a las unidades de la guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad (FSB) continuaron aplastando a las tropas del ejército ucraniano en zonas de la región de Kursk que limitan con la frontera ruso-ucraniana", señala el comunicado del Ministerio de Defensa.

Tres años de cárcel para el primer condenado por la violencia en el Reino Unido

Londres (EFE).- Un hombre de 58 años ha sido condenado este miércoles a tres años de cárcel por participar en los disturbios del pasado 30 de julio en Southport, en el noroeste de Inglaterra, el primer procesado por la violencia en el Reino Unido. Se trata de Derek Drummond, condenado hoy por la corte de Magistrados de Liverpool, en el noroeste inglés, tras admitir haber tomado parte en la revuelta y por agredir a un trabajador sanitario. Los disturbios que vive el Reino Unido desde el pasado 30 de julio, un día después de que tres niñas fueran asesinadas en la localidad de Southport a manos de un joven galés de 17 años con padres ruandeses, son los más graves sufridos por el país desde los ocurridos en 2011.

Milei pide dureza contra agresiones machistas tras denuncia al expresidente Fernández

Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que "la única solución" al problema de la violencia machista es la dureza contra los agresores, poco después de una denuncia por presunta violencia machista contra el exmandatario Alberto Fernández (2019-2023), presentada el martes por su expareja, Fabiola Yáñez. "La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen", escribió Milei en su perfil de la red social X dentro de una publicación cargada de ataques políticos contra los últimos Gobiernos peronistas. "La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", agregó el presidente, que tituló su mensaje "hipocresía progresista".

El Ejecutivo argentino colaborará con la Justicia en el caso de Alberto Fernández

Buenos Aires (EFE).- El Ejecutivo argentino colaborará con la Justicia, si esta lo solicita, en la investigación por la denuncia por presunta violencia machista contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023), presentada ayer por la ex primera dama, Fabiola Yáñez, confirmaron este miércoles fuentes oficiales. "Por supuesto que vamos a colaborar con la Justicia, vamos a aportar todo lo que nos pida la Justicia y lo que esté en nuestras posibilidades aportar", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada (sede del Gobierno), consultado al respecto.

Taylor Swift cancela sus conciertos en Viena ante la amenaza de un ataque yihadista

Viena (EFE).- La artista estadounidense Taylor Swift canceló sus tres conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena tras la detención este miércoles de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo, informaron los organizadores de la gira en un comunicado. "Ante la confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado para el estadio Ernst Happel, no tenemos otra opción que cancelar los tres espectáculos previstos por la seguridad de todos", explicó el equipo de Barracuda Music. Las entradas serán reembolsadas automáticamente en los próximos diez días laborales, según indicaron en la publicación.

Tailandia disuelve el partido que ganó en 2023, que anticipa su regreso con otro nombre

Bangkok (EFE).- El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este miércoles la disolución del partido reformista Avanzar, que no pudo gobernar pese a ganar los comicios del año pasado, si bien su líder, Pita Limjaroenrat, anticipó que "volverán" con un nuevo proyecto político "que será presentado pronto". Un panel de nueve jueces alcanzó "por unanimidad" la resolución al considerar que la propuesta de Avanzar de reformar la ley que protege a la poderosa Casa Real tailandesa representa una "amenaza para la monarquía constitucional".

Un tribunal bangladesí absuelve al nobel Yunus antes de que lidere el Gobierno interino

Daca (EFE).- Un tribunal de Bangladés absolvió este miércoles al premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus de una condena a seis meses de cárcel por múltiples infracciones de la ley laboral, antes de que el galardonado asuma el cargo de jefe del Gobierno interino tras la dimisión y huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina. "Estamos, por supuesto, contentos con el veredicto porque el imperio de la ley ha sido restablecido", dijo a los medios el abogado del premio Nobel, Abdullah Al Mamun. EFE

