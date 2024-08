María Pérez y Álvaro Martín ganan el oro en la maratón de marcha de Paris 2024

La pareja española María Pérez y Álvaro Martín ganaron este miércoles la medalla de oro en la maratón de marcha por relevo mixto de los Juegos Olímpicos de París, disputada en el circuito de Trocadero, por delante de los ecuatorianos Brian Daniel Pintado y Glenda Morejón, y sumaron su segunda 'metal' en la capital francesa tras la plata y bronce en los 20 kilómetros. El bronce, a más de un minuto de distancia de los campeones, fue para los australianos Jemima Montag y Rhydian Cowley, mientras que los otros españoles, Cristina Montesinos y Miguel Ángel López, concluyeron en el puesto noveno, a medio minuto del diploma olímpico. María Pérez y Álvaro Martín hicieron historia. Ya tienen la 'Triple Corona' después de ganar el oro en el Mundial de Budapest de 2023, el Campeonato de Europa de Berlín en 2018 y estos Juegos Olímpicos, donde, además, se convirtieron en los primeros atletas españoles en ganar dos medallas en una misma edición de la cita universal. "No es la Triple Corona, pero para mí sí que lo es", apuntó la granadina tras concluir segunda tras la china Jianju Yang en los 20k de París. Ya la tiene Pérez, quien, con la medalla ya al cuello, ya abrazó la idea de disputar el relevo mixto y ganar esa Triple Corona conjunta con su amigo Álvaro, al que se había abrazado minutos antes delante de la reina Letizia. La RFEA confirmó días después ese dúo 'galáctico' y el estreno de la maratón de marcha en el programa olímpico trajo más noticias buenas para el atletismo español. Bajo un encapotado cielo gris que cubría la Torre Eiffel, decenas de banderas rojigualdas alentaron la gesta de una pareja ya legendaria. En la primera posta, de 11,4 kilómetros, se hizo la selección para los diplomas olímpicos, con un grupo compuesto por las primeras parejas de Ecuador, Italia, Brasil, China, México, Australia, Perú y un sólido Martín que siempre estaba en los puestos cabeceros. Ese mismo pelotón se mantuvo casi invariable en la segunda, en la que María Pérez cedió algunos metros en el último kilómetro y palmeó sexta a Martín con apenas 7 segundos de retraso respecto a la líder, la australiana Jemima Montag, bronce en los 20 kilómetros marcha en estos Juegos de París. LA SELECCIÓN Y LA GLORIA OLÍMPICA No fue ningún problema el retraso con el que recogió el testigo porque el marchador extremeño neutralizó rápidamente esa distancia y se marchó junto al ecuatoriano Brian Daniel Pintado, campeón olímpico en los 20 kilómetros marcha y quien hizo la selección definitiva de los favoritos. La sanción de 3 minutos al chino Jun Zhag por la acumulación de tres sanciones apartó la amenaza de la campeona olímpica en la última posta. Pintado apretó al máximo hasta que la segunda penalización le obligó a levantar el ritmo y permitió a Martín superarle en el último kilómetro por un puñado de segundos. Ese liderato lo gestionó Pérez en los kilómetros finales, en los que aumentó su renta sobre Morejón, que no podía forzar por la amenaza de sanción, y la australiana Montag, plata y bronce y ya muy lejos de la gloria que alcanzó la atleta de Orce, que en los 20 kilómetros no pudo disfrutar de la Torre Eiffel y que, esta vez sí, celebró que ya se convirtió en un mito bajo la alargada figura de la Dama de Hierro.

Compartir nota: Guardar Nuevo