La NASA retrasa semanas la misión Crew 9 para el regreso de Starliner

La NASA y SpaceX han aplazado la misión tripulada Crew 9 a la Estación Espacial Internacional, prevista el 18 de agosto, hasta el 24 de septiembre como límite para dar margen al regreso de Starliner. Este ajuste permite disponer de más tiempo para finalizar la planificación del regreso de la prueba de vuelo con tripulación de la nave de Boeing, que se encuentra acoplada al laboratorio en órbita desde el 6 de junio. Su misión inicial -con los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams- era de una semana, pero fugas de helio y problemas de propulsión en su viaje obligaron a que la Starliner haya quedado atracada al complejo orbital. Los equipos de tierra de Starliner se están tomando su tiempo para analizar los resultados de las recientes pruebas de vuelo en caliente acopladas, ultimar la lógica del vuelo para el sistema de propulsión integrado de la nave espacial y confirmar la fiabilidad del sistema antes del regreso de Starliner a la Tierra. La NASA y Boeing siguen evaluando la preparación de la nave espacial y no se ha tomado ninguna decisión con respecto al regreso de Starliner, informa la agencia espacial en un comunicado. El ajuste del lanzamiento de Crew-9 también altera la próxima rotación de SpaceX con la próxima entrega de la Soyuz, prevista para no antes de mediados de septiembre. Los equipos están trabajando para preparar la misión Crew-9 para que esté lista para su lanzamiento desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, para evitar conflictos con los preparativos de la plataforma de lanzamiento para la misión Europa Clipper de la NASA que comienza este septiembre en el cercano Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la agencia. La NASA también ajustará el lanzamiento de la 31.ª misión de servicios de reabastecimiento comercial de SpaceX a no antes de mediados de octubre. Crew 9 es una rotación prevista en la tripulación de la Estación Espacial y está integrada por los astronautas de la NASA Zena Cardman, Nick Hague y Stephanie Wilson, y el cosmonauta de Roscosmos Alexander Gorbunov.

Compartir nota: Guardar Nuevo