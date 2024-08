La Justicia británica imputa a seis personas por los disturbios en Plymouth

Al menos seis personas han sido imputadas este miércoles en relación con los fuertes disturbios registrados el lunes en la ciudad de Plymouth, donde tuvieron lugar enfrentamientos entre manifestantes de extrema derecha y agentes de la Policía británica, que ha detenido hasta la fecha a casi 400 personas. Los seis han sido imputados por provocar "desórdenes violentos", si bien las autoridades han confirmado que la mayoría de los policías heridos presentan heridas de poca gravedad. Asimismo, han señalado que otras dos personas tuvieron que ser ingresadas. Entre los acusados, que tendrán que comparecer este miércoles ante la Justicia, se encuentra un adolescente de 17 años, según informaciones de la cadena de televisión británica Sky News. Asimismo, las fuerzas de seguridad han informado del despliegue de unos 6.000 efectivos en todo el país para responder a la treintena de protestas que están previstas para la jornada de este miércoles en centros de detención de migrantes de todo Reino Unido, unas manifestaciones antiinmigración que comenzaron hace ya más de una semana tras la muerte de tres niñas a manos de un joven armado en Southport. VARIOS DETENIDOS EN IRLANDA DEL NORTE Por otra parte, las autoridades de Irlanda del Norte han informado de que seis personas han sido detenidas tras la tercera noche de violencia en Belfast, la capital norirlandesa, por la comisión de presuntos delitos de odio y desorden público. Según las fuerzas de seguridad, se han registrado "asaltos, ataques incendiarios y daños criminales". En este sentido, ha explicado que tres menores --dos de 16 años y un tercero de 14-- han sido arrestados junto a tres hombres de 26, 28 y 41 años. La Policía ha tildado la situación de "desgracia" y ha recalcado que las manifestaciones violentas "no tienen cabida en Irlanda del Norte". El aumento de la tensión ha llevado al presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, ha pedir a los diputados a considerar la posibilidad de trabajar desde casa para garantizar su seguridad estos días. "No tenemos información que sugiera que los diputados o sus oficinas son objetivo de ataques, pero tenemos que reconocer que estos disturbios tienen una naturaleza impredecible y espontánea, por lo que instamos a ejercer la mayor cautela posible", ha apuntado. Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha recordado que habrá "acciones legales" contra aquellos que violen la ley en el marco de las protestas previstas en la capital de Reino Unido. "Se tomarán medidas", ha dicho antes de afirmar que está trabajando con la Policía para "proteger aquellos edificios que pueden ser objeto de ataques". "Los actos de violencia y desorden público en las calles de Londres no se tolerarán y, si cometéis delitos, seréis arrestados y os enfrentaréis a la fuerza de la ley", ha explicado antes de reconocer que las comunidades musulmanas y las minorías étnicas se sienten "asustados". ALERTAS AL VIAJE El empeoramiento de la situación ha llevado además a varios países, como Tailandia, Nigeria, Malasia, India, Australia e Indonesia, entre otros, a alertar a emitir alertas de viajes a sus ciudadanos. Los protestas, encabezadas por la ultraderecha, empezaron tras el asesinato con arma blanca de tres niñas en un centro recreativo en Southport, donde otras diez personas resultaron heridas. Tras lo sucedido, se propagó información a través de redes sociales atribuyendo el ataque a un solicitante de asilo. Sin embargo, el principal sospechoso, identificado como Axel Rudakubana, un joven de 17 años, nació en Gales de padres ruandeses.

