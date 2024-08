El Supremo de Tailandia disuelve el partido vencedor de las pasadas elecciones por críticas a la monarquía

El Tribunal Supremo de Tailandia ha disuelto este miércoles Avanza, partido reformista de la oposición que ganó las pasadas elecciones, por sus críticas a la monarquía, inhabilitando políticamente a una decena de sus representantes, entre ellos Pita Limjaroenrat y su actual presidente, Chaithawat Tulathon. Los jueces han dictaminado que la formación representa una amenaza para la monarquía y la seguridad nacional debido a sus numerosos intentos por modificar la ley que protege a la institución de las críticas, el último de ellos presentado el pasado 25 de marzo, informa el diario tailandés 'The Bangkok Post'. Asimismo, hacen mención a las declaraciones de los líderes de Avanza durante la campaña de las parlamentarias de mayo de 2023, en las que se impuso, logrando 151 escaños de los 500 que conforman la Cámara de Representantes, si bien no pudo formar gobierno debido al rechazo que generó entre otras formaciones su intención de modificar esta ley que protege a la monarquía. El Supremo también ha advertido a los representantes diplomáticos extranjeros que se cuiden de cuestionar públicamente el fallo, pues cada país cuenta con sus propias legislaciones, en lo que parece ser una crítica velada al encuentro que mantuvo Pita con una veintena de ellos en vísperas de la decisión judicial. Además de Pita y Chaithawat han sido inhabilitados seis diputados de la Cámara de Representantes. En lo que respecta a los 141 que cuenta con escaño, la corte les ha dado 60 días para que encuentren acomodo en otra formación o bien lo perderán. Unas 270 personas han sido acusadas en virtud del Artículo 112 desde que se restableció en 2020, en respuesta a las protestas contra el gobierno militar. Las ofensas contra la monarquía contemplan penas de hasta quince años de prisión. Avanza no es el primer partido prohibido en Tailandia, pues es heredero de Avanza Futuro, disuelto en 2020 por aceptar un préstamo de unos de sus fundadores.

