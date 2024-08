El PP ve "interés económico" detrás del silencio de Zapatero sobre Venezuela y el "terrorismo de Estado" de Maduro

El vicesecretario de Institucional del PP, el eurodiputado Esteban González Pons, ha criticado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se haya pronunciado todavía sobre las elecciones en Venezuela y ha lamentado que asiste al "terrorismo de Estado" perpetrado a su juicio por Nicolás Maduro, a la vez que le ha reprochado su "alineamiento" con el chavismo, una posición que solo explica si detrás hay "un interés económico". Pons ha subrayado que las elecciones las ganó la oposición "por una mayoría abrumadora", pero que desde el gobierno venezolano se está produciendo un "terrorismo de Estado" en el que, no sólo se "roba un resultado electoral" sino también "se enmudece a la oposición". "No podemos dejar solo al pueblo venezolano y por lo tanto la comunidad internacional tiene que continuar con su presión para que se produzca una transición democrática y pacífica de quien ostenta en este momento el poder de forma ilegítima hacia quien legítima y democráticamente ha ganado las elecciones, que es el presidente Edmundo González", ha expresado el dirigente del PP en declaraciones a los medios desde la calle Génova, donde también ha exigido al Gobierno de España que le reconozca como presidente y presione para una transición democrática en el país lationamericano. En este contexto, Pons ha reprochado a Zapatero su papel en las elecciones venezolanas, donde ha ejercido de observador internacional, señalando además que no defendió a los miembros del PP retenidos en el aeropuerto de Caracas que viajaron para presenciar las votaciones de los comicios. Así, ha afeado al expresidente español que siga en Caracas "hasta donde sabemos asistiendo al terrorismo de Estado" que se ha producido en Venezuela "y tampoco ha dicho ni una palabra". Ha recordado que otros líderes de izquierda latinoamericano, como el chileno Gabriel Boric, están exigiendo a Maduro "que haga públicas las actas, que se clarifiquen los resultados". "Su alineamiento con Maduro solo puede tener una explicación, y es que hay un interés económico detrás de la posición de Zapatero, porque otra cosa no tiene ningún sentido", ha sugerido Pons, al tiempo que ha criticado que "su connivencia con una dictadura y con un terrorismo de Estado lo desacredita para ostentar el título de expresidente español". Dicho esto, el dirigente del PP ha reclamado que Zapatero salga "lo antes posible y dé explicaciones". "Hoy me avergüenzo de que José Luis Rodríguez Zapatero sea expresidente de España", ha lamentado. PIDE QUE ALBARES INTERVENGA Pons ha recordado que el PP pidió la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se producirá el 13 de agosto en el Senado, para que explique "cuál es la posición del Gobierno" en Venezuela. Ha hecho hincapié en los "vínculos afectivos y familiares" de España con el país. "Y el ministro, cuando más lo necesitan los Asuntos Exteriores y el pueblo venezolano, simplemente no está", ha recriminado. Además, ha pedido a Albares que exija a Zapatero que "que salga a explicar el papel que está jugando en ese golpe de Estado y en ese terrorismo de Estado". "De las cosas más lamentables que estamos viviendo en los últimos días es la actitud del expresidente Zapatero. Vergonzosa y humillante para todos los demócratas españoles", ha zanjado.

