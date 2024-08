El ELN rechaza iniciar ataques contra el Ejército colombiano como muestra de "voluntad de paz"

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha rechazado este martes iniciar ataques contra las fuerzas de seguridad de Colombia a pesar del fin del alto el fuego como muestra de su "voluntad de paz" para seguir con las negociaciones en las que ambas partes han estado involucradas desde hace más de un año, periodo en el que ha estado vigente la mencionada tregua. El Mando Central del ELN ha explicado en un comunicado que finalmente no ha aceptado prorrogar el alto el fuego, que caducó el 3 de agosto, debido a que el Gobierno no publicó un decreto presidencial para retirarles de la lista de grupos armados organizados. "Jamás hemos recibido explicación alguna de las razones de no haberlo hecho. Pese a este incumplimiento y en aras de seguir reafirmando nuestra voluntad de paz tenemos la disposición de esperar hasta el 23 de agosto para que se haga público el Decreto (...) el ELN no adelantará operaciones ofensivas contra las fuerzas militares, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano", ha añadido el Mando Central. De publicar el documento en el lapso de tiempo mencionado, la Delegación de Diálogos del grupo "será orientada para asistir a una reunión extraordinaria con la Delegación del Gobierno", y ha resaltado que no obstaculizan "los caminos de paz", pero que tampoco "evade responsabilidades". Además, ha acusado al Ejército de coordinarse y apoyar a diferentes grupos armados para realizar operaciones en su contra y realizar una "clara provocación" para que el ELN se defienda y pueda ser acusado de violar el alto el fuego. "El ELN hará uso del derecho a la legítima defensa si nuestras unidades guerrilleras son atacadas, o si las fuerzas del Estado avanzan amenazando nuestras posiciones", ha añadido el Mando Central, en referencia a las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien aseguró el lunes que el fin del alto el fuego significa que el Ejército reanudará las "operaciones ofensivas" contra los guerrilleros. A pesar de que el Gobierno colombiano anunció el sábado que aceptaba una propuesta de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal para ampliar el alto el fuego en vigor con el ELN, el grupo aseguró que el aplazamiento no estaba firmado y exigió para ello la declaración previa un decreto presidencial que retire a la organización de la lista de grupos armados organizados del país. El alto el fuego caducó ese mismo día, tras lo que más de 700 organizaciones sociales de Colombia, agrupadas en la asociación Coordinadora Humanitaria, han pedido a ambas partes llegar a un acuerdo para lograr una nueva prórroga. Bogotá se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz tanto con el Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como con el Ejército de Liberación Nacional. Los diálogos con este último han llevado al alivio humanitario de las regiones y comunidades más afectadas, especialmente tras su compromiso de finalizar la práctica de secuestros.

Compartir nota: Guardar Nuevo