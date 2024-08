Crónica del Croacia - España: 10-8

La selección española masculina de waterpolo cayó en la trampa de Croacia y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras perder 10-8 en un partido en el que fueron inferiores de principio a fin a un sólido conjunto croata, que se cobró la revancha de la final perdida en 'su' Europeo, en Zagreb. El combinado dirigido por David Martín --que no llegará a 'semis' en un gran torneo por primera vez-- no pudo superar a los vigentes campeones del mundo y encajó su primera derrota en el torneo, que les apea de la pelea por las medallas después de un encuentro que empezaron mal, sin poder anotar en el primer cuarto. España estuvo todo el encuentro a remolque ante unos croatas que exhibieron su capacidad competitiva y poderío defensivo con la gran actuación del guardameta Marko Bijac que tuvo un 50% de efectividad en sus intervenciones. El primer cuarto fue el símbolo de lo que iba a costar superar un durísimo emparejamiento ante una selección que llegaba como campeón del mundo y subcampeón europeo. El combinado dirigido por David Martín finalizó el primer cuarto sin conseguir ningún gol, con un ataque muy espeso y sin ideas ante una gran defensa croata que parecía infranqueable. Además, los balcánicos consiguieron marcar los dos primeros tantos del encuentro, obra de Maro Jokovic, y se marcharon al final de los primeros ocho minutos con dos tantos de ventaja. Primer cuarto para olvidar en el que la selección española fue incapaz de marcar un gol por primera vez en todo el torneo, después de una primera fase inmaculada. El primer gol español llegó a 5:27 de llegar al descanso, tras un gran lanzamiento de Álvaro Granados desde lejos, que rompió el candado de la portería croata. Sin embargo, al momento respondió Konstantin Kharkov con un espectacular zurdazo que fue inalcanzable para el portero Unai Aguirre. Bernat Sanahúja recortó distancias aprovechando una acción con superioridad, pero los campeones mundiales respondieron con un parcial 3-0 con tantos de Marko Zuvela, Loren Fatovic y Vukicevic, que pusieron el 6-2 que le daba cuatro goles de ventaja a los croatas, y obligó a David Martín a parar el encuentro. Felipe Perrone respondió con un trallazo espectacular que celebró con mucha rabia para intentar hacer despertar a los suyos y tratar de acercarse en el tanteador antes del descanso, al que se llegó con el 6-3. La esperanza española se reavivó al inicio del tercer cuarto con un tanto de Álvaro Granados que les acercaba a dos goles, pero, de nuevo, respondió al momento Fatovic. Alberto Munárriz marcó el quinto gol para los de Martín, que no fueron capaces de aprovechar dos ataques consecutivos para recortar a un tanto la diferencia, y Josip Vrlic puso la rúbrica al tercer periodo con el 8-5 que obligaba a una gran remontada a los españoles en el último acto. Arrancó bien el último periodo para España, que marcó por medio de Alberto Munárriz y tuvo oportunidad de contraataque para acercarse a un solo gol, pero el lanzamiento de Álvaro Granados se estrelló en el larguero. Sin embargo, Bernat Sanahuja no falló en el siguiente ataque y puso a los españoles a solo un tanto con más de cinco minutos por delante. Rino Buric cortó las alas de la esperanza con un tanto que se coló tras golpear en la espalda del guardameta español Edu Lorrio, que saltó en la segunda parte en busca del acierto que no tuvo Unai Aguirre en la primera. Miguel de Toro trató de mantener vivas las opciones, pero un golazo de Kharkov acabó por enterrar cualquier ilusión de remontada, y sentenció la victoria croacia, que se medirá en semifinales al vencedor entre Hungría e Italia. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: CROACIA, 10 - ESPAÑA, 8 (6-3, al descanso). --EQUIPOS. CROACIA: Bijak (p); Buric (1), Fatovic (2), Loncar, Jokovic (2), Bukic, Vukicevic (1), Zuvela (1), Marinic Kragic, Vrlic (1), Biljaka y Kharkov (2). ESPAÑA: Aguirre (p), Lorrio (p) ; Munárriz (2), Granados (2), Sanahuja (2), de Toro (1), Larumbe, Famera, Cabanas, Tahull, Perrone (1), Biel y Bustos. --PARCIALES: 2-0, 4-3, 2-2 y 2-3. --ÁRBITROS: Boris Margeta (SVN) y Darren Brown Spiritosanto (USA). --PISCINA: Paris La Defense Arena.

