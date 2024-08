Previa del Croacia - España

La selección española masculina de waterpolo vivirá un apasionante y seguro que caliente duelo de cuartos de final ante Croacia, en unos Juegos Olímpicos de Paris 2024 en los que empieza lo bueno para el combinado de David Martín, que superó a los croatas en la final de 'su' Europeo en Zagreb y que ya no tendrá rival fácil alguno en su camino hacia las medallas. Croacia fue campeona olímpica en Londres 2012 y fue medalla de plata en Río 2016. España, por contra, solo tiene dos medallas; la plata de Barcelona 1992 y el oro de Atlanta 1996 ganado, precisamente, a Croacia --en su tercera medalla--. Si a este historial olímpico se le suman los muchos partidos tensos que ha habido entre ambos y, sobre todo, esa reciente final del Europa que albergaron los croatas, con la final en una abarrotada piscina Bazeni Mladost de Zagreb, que terminó con triunfo español... En estos cuartos de final olímpicos pueden saltar chispas hasta dentro del agua. Que España no se electrocute depende de muchos factores. Primero, de que puedan desplegar el buen juego que están haciendo en esta cita olímpica. Segundo, de que la cabeza se mantenga fría en los momentos de más tensión. Y, por qué no decirlo, también de lo permisivos que estén los árbitros. Pero España tiene argumentos para volver a ganar a Croacia. Lo hizo en enero de este año para colgarse una medalla de oro continental histórica, por ser la primera para España en el torneo. Y, además, con el premio adicional de lograr ya el billete olímpico para París. Y, en estos Juegos, quieren alargar esa buena racha y seguir cosechando buenos recuerdos frente a Croacia. Desde el oro que se les ganó a los balcánicos en Atlanta 1996 que hizo justicia a la ajustada derrota en la final de Barcelona 1992 ante Italia, España no ha vuelto a subir a un podio olímpico. Pero esta selección está llamada a romper con esa mala racha, aunque ya vivió la amargura hace tres años de ser cuarta en Tokyo 2020. Pero para acercarse más a las medallas, después de ganar los primeros cinco partidos, todos, de su grupo ante Australia, Hungría, Serbia, Japón y Francia, ahora deben seguir creciendo y mejorando ante una Croacia que, en un potente Grupo A, sufrió dos derrotas; ante Italia (11-14) y ante Estados Unidos (11-14). Y ganó a la líder Grecia, pero también a Rumanía y Montenegro, ambas eliminadas. Será un partido de máxima tensión e igualdad, igual que la final europea, ahora revivida en La Defensa parisina. Aquella final se resolvió en un sensacional cuarto final del equipo que dirige David Martín, liderado por su defensa y un Edu Lorrio que cerró su portería relevando en esos minutos decisivos a Unai Aguirre y con dos acciones geniales de Álvaro Granados. Que esa magia no se apague en París. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. CROACIA: Bijak (p), Popadic (p); Buric, Fatovic, Loncar, Jokovic, Bukic, Vukicevic, Zuvela, Marinic Kragic, Vrlic, Biljaka y Kharkov. ESPAÑA: Aguirre (p), Lorrio (p); Munárriz, Granados, Sanahuja, de Toro, Larumbe, Famera, Cabanas, Tahull, Perrone, Biel y Bustos. --ÁRBITROS: Boris Margeta (SVN) y Darren Brown Spiritosanto (USA). --PISCINA: Paris La Defense Arena. --HORA: 14.00/TVE.

