Pérez de Vargas: "El equipo ha ido creciendo, llegamos a cuartos con buena dinámica y sensaciones"

El portero de la selección española de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas considera que el equipo "ha ido creciendo" a medida que han ido pasando los días en los Juegos Olímpicos de París y que llegan "con buena dinámica y buenas sensaciones" al importante duelo de este miércoles de los cuartos de final ante Egipto, un rival que para Jorge Maqueda "no va a ser tan sencillo como todo el mundo espera". "Creo que el equipo ha ido creciendo. Hemos pasado quizá el partido más complicado el día de Croacia, sabiendo que en caso de perder nos íbamos fuera. Y en ese momento es donde hemos demostrado y hemos sacado nuestro mejor juego", señaló Pérez de Vargas en declaraciones facilitadas por la RFEBM. El manchego reconoció que aunque "las fuerzas empiezan ya a ir flaqueando" ve a los 'Hispanos' llegando a estos cuartos "con una buena dinámica y con buenas sensaciones", aunque enfrente van a tener "un grandísimo equipo". Para el guardameta, el peligro de Egipto ya reside en que "haya sido segundo" de un grupo donde estaban Dinamarca y Francia. "Es un equipo que en los últimos años ha estado siempre luchando contra los mejores y que quizás no ha tenido la suerte en forma de medallas mundiales o en Juegos, pero ha estado ahí", comentó. "Es un equipo muy físico que en los últimos cinco o seis años ha estado trabajado por técnicos españoles y que les han enseñado prácticamente muchísimas cosas y si a eso le añades ya el aspecto físico le hace un rival complicado", advirtió sobre el combinado norteafricano. Y sobre el hecho de que les dirija un técnico español como el exeseleccionador Juan Carlos Pastor. "Obviamente han estado ahí, si no me equivoco, con David (Davis) y con Roberto (García Parrondo) también creo que dieron un paso adelante. Lo que siguen haciendo con Pastor es mantener esa línea de trabajo y Juan Carlos es un entrenador experto este tipo de encuentros y yo creo que nos conocemos ya todos. Por su parte, su compañero Jorge Maqueda también opina que llegan "bastante bien" al duelo ante los egipcios después de haber pasado una fase de grupos de "luces y sombras" en la que han sumado tres victorias y encajaron dos derrotas. El quereño afirmó que llegan "con toda la confianza del último partido" en el que vencieron a Croacia, y que son conscientes de que "Egipto no va a ser un rival sencillo como todo el mundo espera", y que será un "partido muy complicado porque están jugando muy bien y tienen muy buen balonmano". Los egipcios están entrenados por el español Juan Carlos Pastor, lo que cree que les da "muchas pistas" de cómo juegan los 'Hispanos', al igual que el hecho de que muchos jugadoras "hayan pasado" por las manos de este preparador, al que definió como "un buen muy buen entrenador".

Compartir nota: Guardar Nuevo