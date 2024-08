Los líderes estudiantiles de Bangladesh dicen que el Nobel de la Paz Mohamed Yunus liderará la transición

Los líderes del Movimiento Antidiscriminación que han encabezado las protestas que han culminado con la huida del país este lunes de la ahora ex primera ministra Sheij Hasina han informado este martes de que el premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus ha aceptado su petición de encabezar un gobierno de transición en un momento en el que acusa a grupos "fascistas" de sumir al país en una situación anárquica. "Dijimos que tardaríamos 24 horas en anunciar un marco para el gobierno provisional. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de emergencia, lo anunciamos ahora. Hemos decidido que se forme un gobierno provisional en el que el doctor Mohamed Yunus, premio Nobel de renombre internacional y de amplia aceptación, sea el asesor principal", ha anunciado uno de los coordinadores del Movimiento, Nahid Islam, en un vídeo recogido por el diario bangladeshí 'The Daily Star'. Además, ha asegurado que más tarde anunciará los nombres del resto de miembros del gobierno interino, y ha instado al presidente del país, Mohamed Shahabuddin, a tomar medidas urgentes para la formación del gabinete y hacer frente a la actual situación de inseguridad, en referencia a ataques contra templos religiosos, sabotajes y saqueos generalizados. "Debido a la anarquía en el país e inseguridad sobre la vida de las personas, instamos al presidente a que tome medidas inmediatas y eficaces para restablecer la ley y el orden en el país, y que los estudiantes que buscan la libertad también estén en la calle para ayudar a las fuerzas del orden en ese sentido. Hasta que se forme el gobierno provisional, los estudiantes tendrán que permanecer en las calles para salvaguardar su levantamiento", ha añadido. Islam ha insistido en que no aceptarán ningún gobierno que no sea el propuesto por los estudiantes, y ha acusado a "los fascistas" de crear una situación de anarquía en el país para frustrar "el levantamiento estudiantil", y ha asegurado que cumplirán su "promesa de construir un nuevo Bangladesh". "Hacemos un llamamiento a todo el mundo para que salga a la calle a partir del martes por la mañana. (...) Tenemos que proteger nuestras comunidades minoritarias, tenemos que proteger nuestra propiedad pública y tenemos que proteger nuestro país", ha agregado. Por su parte, Shahabuddin ya había mostrado previamente su intención de disolver el Parlamento del país lo antes posible y de acuerdo a la Constitución bangladeshí, según el diario 'The Business Post'. EEUU SIGUE "DE CERCA" LA SITUACIÓN Unas horas antes, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha informado de que Washington sigue "de cerca" la situación en el país tras la dimisión y huida de Hasina, y ha pedido a las partes a abstenerse de cometer más actos violentos. "Estamos siguiendo de cerca la situación. Estados Unidos está con el pueblo de Bangladesh. Instamos a todas las partes a abstenerse de más violencia. Demasiadas vidas se han perdido en el transcurso de las últimas semanas, e instamos a la calma y la moderación en los próximos días. Acogemos con satisfacción el anuncio de un gobierno provisional e instamos a que cualquier transición se lleve a cabo de acuerdo con las leyes de Bangladesh", ha expresado durante una rueda de prensa. Por último, ha mostrado su "profunda tristeza" por las informaciones sobre los fallecidos, los heridos y otras víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante las últimas semanas. Las protestas dejaron de dirigirse únicamente al sistema de cuotas --que establece que un 30 por ciento de plazas públicas quedan en manos de hijos de veteranos de la guerra de la Independencia--, un criterio que para los estudiantes suponía un acto de discriminación, para centrarse en la figura de Hasina y denunciar la represión policial y el uso excesivo de la fuerza, y es que las acciones de las fuerzas de seguridad han dejado más de 300 muertos.

