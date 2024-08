Goldman afirma que fondos de cobertura compraron acciones de EE.UU. tras la caída del lunes

(Bloomberg) -- A medida que la volatilidad se apoderaba de los mercados mundiales al inicio de la semana, los fondos de cobertura intervinieron para comprar la gran caída de las acciones tecnológicas, según los datos de la corredora de Goldman Sachs Group Inc.

El índice S&P 500 experimentó el lunes su peor caída en casi dos años, aunque repuntó desde sus niveles más bajos en parte porque cifras económicas mejores de lo esperado impulsaron la confianza de los inversionistas. A lo largo de la jornada, las compras netas de acciones individuales estadounidenses fueron las mayores en alrededor de cinco meses, según muestran los datos.

Las acciones tecnológicas estuvieron entre las principales perdedoras el lunes y los fondos de cobertura aprovecharon la oportunidad, añadiendo la mayor cantidad de acciones de tecnología de la información desde junio, según Goldman. Esta oleada alcista supone un cambio de tendencia, ya que en los últimos meses estos inversionistas se habían desprendido de las acciones tecnológicas de megacapitalización.

“Muchos fondos de cobertura ven en la venta masiva una oportunidad de compra”, afirma Jonathan Caplis, director ejecutivo de PivotalPath, una empresa de análisis de fondos de cobertura. “La mayoría de los gestores con los que hablamos están enmarcando los problemas actuales como situaciones a corto plazo e impulsados por la percepción, en lugar de como un problema a largo plazo basado en los fundamentos de las empresas cotizadas o incluso de la economía estadounidense en general”.

El índice S&P 500 subió más de un 1% el martes, tras caer un 3% el día anterior y registrar su peor jornada desde septiembre de 2022. Las preocupaciones sobre el crecimiento económico, las decepcionantes ganancias de algunas de las mayores empresas tecnológicas y el extendido posicionamiento contribuyeron a la venta masiva, que arrastró a los mercados desde Asia hasta Europa y Estados Unidos.

Incluso después de las compras del lunes, el posicionamiento de los fondos de cobertura en acciones de infotecnología sigue siendo el más infraponderado en más de 10 años, según el libro de corretaje de Goldman.

Por otra parte, los estrategas cuantitativos y de derivados de JPMorgan Chase & Co. señalaron que el lunes se registraron US$14.000 millones de compras netas institucionales durante las horas de mercado.

Nota Original: Goldman Says Hedge Funds Bought US Stocks Amid Monday’s Rout

