El XXXIV Festival Internacional de Danzas de Calahorra trae este año a agrupaciones de Calatayud, Málaga y Colombia. El acontecimiento folclórico, organizado por el Grupo de Danzas Coletores con la imprescindible colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, Festifolk y La federación Española de Grupos de Folclore, es un nuevo homenaje a la folclorista Calagurritana Isidra Mª Santos, 'Isi', que ya no está entre nosotros pero que dejó hecha una inmensa labor de recuperación de músicas, danzas y vestimenta típica de toda La Rioja. El festival llega a su 34 edición, por lo que es el más antiguo que se celebra en La Rioja y junto con el de la capital riojana, el único de carácter internacional en gran parte del norte de España. En esta ocasión, nos visitarán el Grupo de Jotas Virgen de la Peña, de Calatayud, que nos acercará la jota brava aragonesa. Esta formación, como la de Calahorra, cuenta con más de 50 años de historia. La alegría de los aires del Sur peninsular la pondrá el grupo de Coros y Danzas Torre del Mar, de Málaga, ciudad que el grupo folclórico de Calahorra visitó en el pasado. La nota exótica correrá cargo de la Compañía Artística CreaDanza, de Colombia. Que por cierto realizará un pasacalles por el paseo Mercadal, Paletillas y plaza de la Peña Philips en la mañana del sábado a partir de las 12 del mediodía. En la tarde de la misma jornada, los grupos mencionados junto con el anfitrión Grupo de Danzas Coletores de Calahorra, se concentrarán en la glorieta de Quintiliano desde donde partirán con sus músicas hacia la plaza del Raso. En es escenario allí instalado, ofrecerán más de dos horas de música, bailes y pintoresco folclore. El Grupo de Danzas Coletores cuenta en la actualidad con cerca de 30 danzantes adultos pero con una edad media de 25 años. Se unen a ellos otros que viven o trabajan fuera de Calahorra y que participan eventualmente. Además hay que contar con otros 30 niños en la Escuela de Danzas Coletores, que es la cantera del grupo, sin pasar por alto mucha gente más que no sale a escena pero que son imprescindibles por su labor en vestuario, transporte, música, etc.

