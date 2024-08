El Ibex 35 encadena cinco sesiones en negativo, tras ceder un 0,32%, y pierde los 10.400 puntos

El Ibex 35 ha moderado su caída al 0,32% al cierre de la sesión de este martes, tras haber llegado a caer más de un 1% en ciertos momentos de la jornada, de tal forma que no ha conseguido registrar una tregua, como sí ha hecho el índice japonés Nikkei, que después del desplome histórico de ayer del 12,4%, ha cerrado con un rebote del 10%. De esta forma, el selectivo madrileño encadena ya cinco sesiones consecutivas en negativo y se sitúa en los 10.390,5 enteros, en mínimos desde mediados del pasado mes de marzo, tras el 'lunes negro' en el que se anotó una caída del 2,34%, la mayor desde marzo de 2023 Las principales Bolsas europeas han cerrado con signo mixto, con alzas del 0,23% en Londres y del 0,09% en Fráncfort, y caídas del 0,27% en París y del 0,60% en Milán. En cambio, Wall Street cotizaba en 'verde' con subidas que superiores al 1% en el Dow Jones (+1,07%), en el S&P500 (+1,31%) y en el Nasdaq (+1,65%). Los mercados se recuperan así de una jornada 'negra', la de este pasado lunes, donde el temor a una recesión inminente de la economía estadounidense y mundial hacía disparar las alarmas entre los inversores. Sin embargo, a pesar de este escenario de volatilidad y temor, los analistas de Renta 4 o Banca March no tienen como escenario principal un aterrizaje "brusco" de la economía estadounidense, considerando los temores que han mostrado los inversores como "desmedidos" o "excesivos". Además, ven improbable que haya una reunión extraordinaria por parte de la Reserva Federal de EEUU (Fed) para recortar los tipos. La principal referencia que ha tenido hoy el mercado europeo han sido los datos de ventas minoristas del mes de junio, cuando mostraron una caída del 0,3% frente al consenso de mercado, que esperaba que se mantuviera plano. En España, el Tesoro Público ha colocado 5.187 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más bajas, tanto por las letras a seis meses como por la referencia a doce meses. Volviendo al Ibex 35, ArcelorMittal ha liderado las subidas en el selectivo madrileño, con un alza del 2,6%, tras anunciar antes de la apertura del mercado que ha comprado el 28,4% de Vallourec al fondo Apollo por 955 millones. Al gigante siderúrgico le ha seguido Grifols, que ha rebotado hoy un 2,57%, en un contexto marcado por el aterrizaje de Bank of America en su capital, en medio de la posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión de la familia y Brookfield. Por detrás se han situado Puig (+1,45%), Solaria (+1,40%), Colonial (+1,35%), Mapfre (+1,06%), Naturgy (+0,91%), Enagás (+0,83%) y Sacyr (+0,73%). Por el lado contrario, las mayores caídas han sido las de Cellnex (-1,28%), Telefónica (-1,04%), Inditex (-0,85%), BBVA (-0,85%) y Acciona (-0,70%). El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, cotizaba con una subida del 0,45%, hasta los 76,65 dólares, en tanto que el Texas se situaba en 73,35 dólares, un 0,55% más. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,0927 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años caía al 3,061%. La prima de riesgo también se relajaba a los 89 puntos, frente a los 91 puntos que registraba ayer.

Compartir nota: Guardar Nuevo