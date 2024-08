Aránguiz afirma estar en condiciones para regresar al fútbol chileno pero duda en La Roja

Santiago de Chile, 6 ago (EFE).- El mediocampista chileno Charles Aránguiz afirmó este martes que se encuentra bien físicamente para jugar con Universidad de Chile, en su regreso al fútbol del país austral, pero que para volver a la selección chilena tendría que “estar en la mejor forma posible”.

“Estoy bien, no quiero decir nada de que voy a jugar el sábado o estoy para 30 o 40 minutos, pero de parte mía hay sensaciones muy buenas”, aseguró en la conferencia de prensa de presentación tras su fichaje con la U. de Chile.

El jugador añadió que solo estuvo “dos semanas parado” y que ya estaba “corriendo y haciendo algunos trabajos”, por lo cual reiteró: “no es que tuve una parada demasiado larga”, en alusión a informaciones de la prensa brasileña sobre problemas óseos en sus tobillos, tras la salida de Internacional de Porto Alegre.

El volante de 35 años, que vuelve al país austral tras 10 años en el exterior, no fue tan optimista con la posibilidad de jugar con La Roja en el reinicio de la eliminatoria al Mundial 2026.

“La verdad no sé. Creo que la liga chilena en general está en mi opinión un escalón abajo del resto. No me podría negar a la selección, pero creo que también estamos en tiempo de que deberíamos integrar gente más joven”, aseguró.

El seleccionador Ricardo Gareca había mostrado su interés en contar con el futbolista de la ‘Generación Dorada’ bicampeona de América, y aunque Aránguiz no cerró la puerta, enfatizó: “tendré que estar en la mejor forma posible para darle la opción al entrenador y después veremos”.

El mediocampista, que también jugó en Europa con el Bayer Leverkusen alemán, dijo que siempre tuvo “esa ilusión de poder volver” a Chile y que en el conjunto azul viene a “competir, ganarme un lugar y mostrar toda la experiencia que aprendí en otros lugares y poder ayudar”.

“Estuve bastante tiempo fuera, no me reprocho nada. Creo que todavía tengo energía y capacidad para seguir”, acotó.

Con su debut todavía en veremos, Aránguiz se pronunció sobre el superclásico de este sábado entre la U. de Chile y Colo Colo, del cual dijo que “si bien no define el torneo, es un partido importante”.

“Me estoy integrando, lo tiene que evaluar el técnico. Tenemos todavía un par de días, hasta ahora me estoy sintiendo bastante bien esperemos ser opción”, comentó.

Los laicos comandan la liga chilena y persiguen su título 19, y la llegada del mediocampista alienta esas opciones pues en su anterior paso por el club ganó un tricampeonato nacional, una Copa Chile y la Copa Sudamericana en 2011.

“Estamos punteros y estamos por buen camino, tenemos la ilusión de ganar y de mantener la punta. La U es un equipo grande y las expectativas son grandes, queremos mantener todo ese trabajo que se ha hecho hasta ahora”, afirmó.

Se reencontrará con un compañero de la ‘Generación Dorada’, Marcelo Díaz, quien es el capitán de los azules, mientras que en el superclásico con Colo Colo lo hará con Arturo Vidal y Marcelo Isla.

“Con Marcelo tenemos una amistad de hace muchos años, es una persona que quiero mucho. Me alegro bastante de poder volver a estar aquí con él, compartir de nuevo un vestuario y a fin de año estar celebrando”, cerró.