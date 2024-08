(Previa) El Barça quiere poner el broche de oro al 'USA Tour' ante el Milan

El FC Barcelona se medirá en la madrugada del martes al miércoles al AC Milan, en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland, Estados Unidos), con el deseo de cerrar esta gira estadounidense de la mejor manera, tras imponerse en los penaltis al Manchester City y ganar el Clásico veraniego al Real Madrid (2-1). Pese a las ausencias por vacaciones, de lesiones de última hora como la de un Ansu Fati que se quedó en Barcelona, y de un Oriol Romeu que abandonó la concentración para "resolver su futuro" (cesión al Girona FC), este nuevo Barça, en versión 'Baby Barça', de Hansi Flick ha empezado bien. Ganar al AC Milan de la Serie A italiana sería poner el broche de oro a esta gira por Estados Unidos en la que, más que afinar a un equipo todavía en construcción, el Barça busca nuevas vías de financiación y patrocinio y mejorar su imagen mundial. Esto último estrictamente ligado a los resultados en el césped. Los milanistas no serán un rival fácil, ya que en esta gira también han ganado a Manchester City y al Real Madrid. Se podría decir, sin que sea nada oficial ya que no hay, de hecho, ni competición, que este duelo entre Milan y Barça decidirá al campeón honorífico del 'USA tour'. El portugués Paulo Fonseca está armando un buen equipo, reforzado con entre otros el campeón de Europa con España Álvaro Morata, que como los 'eurocampeones' españoles del Barça no está en esta gira. Pero será, para el Barça de los canteranos, una nueva y enorme bola de fuego. En el 'Clásico' del verano volvió a destacar, con un doblete, el fichaje Pau Víctor. El delantero de Sant Cugat, de 22 años, jugó cedido en el Barça Atlètic la pasada campaña y el club ha apostado por ficharlo, 'robando' una de las perlas de la cantera del Girona FC. Con su doblete, el Barça se llevó un Clásico en una tormenta perfecta veraniega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcado además por la detención de más de 75 minutos por el riesgo de tormenta eléctrica. Por cuarto curso consecutivo, los blaugranas se impusieron a su eterno rival en su Clásico veraniego, con un letal Pau Víctor en los últimos compases del primer tiempo y en el tramo inicial del segundo. Y previamente, contra el Manchester City, marcó el gol que abrió la lata que siguió abriendo Pablo Torre. Tras el empate 'citizen', los penaltis dieron el triunfo a un Barça que quiere el '10' ante el AC Milan.

