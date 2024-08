Machado apela a las Fuerzas Armadas para que se reconozca a Edmundo González como presidente electo

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha apelado a las Fuerzas Armadas venezolanas ante el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la oposición no reconoce los resultados oficiales que dan a Nicolás Maduro como ganador. "Es hora de mirar adelante, sabemos que estamos en una fase compleja, me hacen muchas preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre otros sectores, yo quiero que entendamos el pasado domingo 28 de julio", ha planteado en un mensaje en vídeo publicado por la televisión brasileña O Globo en redes sociales. "Todos los venezolanos, incluyendo los militares que estuvieron en el Plan República fueron testigos de lo que ocurrió. Saben la verdad. Se comportaron acorde a la verdad y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela, el respeto a Edmundo González como presidente electo", ha remachado. La dirigente opositora ha planteado la necesidad de una "transición pacífica". "Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido errores. Lo importante es mirar hacia adelante. Garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y autonomía", ha opinado. Machado ha advertido a Maduro de que "si decide permanecer por la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias, no solamente en vidas, sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza a la región", ha argumentado. Para ello ha planteado "un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes" que permita "fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa". Además, Machado ha aprovechado para expresar su agradecimiento a la posición "nítida" del Gobierno de Brasil, que ha solicitado la publicación de las actas de las elecciones. "Agradezco la posición nítida del Gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes", ha afirmado. "Necesitamos al pueblo de Brasil, confiamos en ustedes que nos acompañarán en esta obra", ha apelado. Machado ha mencionado los ámbitos más importantes de cooperación con Brasil, como la "inmigración, cuidado de nuestra Amazonía, de los pueblos indígenas, la complementariedad energética". Machado se ha referido también al amparo de Argentina a miembros de la oposición. "También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada Argentina donde están asilados seis colegas, compañeros de la campaña que están siendo amedrentados y amenazados", ha apuntado.

