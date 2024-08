La primera semana de agosto dejará temperaturas de hasta 40ºC en sur y este peninsulares y lluvias débiles por el norte

Esta primera semana de agosto dejará temperaturas máximas de hasta 40ºC, sobre todo en el sur y este peninsulares, aunque los valores serán más suaves por el norte, donde se esperan precipitaciones débiles, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) José Luis Camacho. En concreto, para este lunes se esperan temperaturas elevadas propias del verano en el interior de la Península y en Mallorca, con avisos por temperaturas máximas de nivel naranja en zonas de Extremadura, Valle del Guadalquivir y zonas de Castilla-La Mancha, con probabilidad de alcanzar los 40ºC en zonas de Guadalquivir, Tajo y Guadiana. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas y aledaños del tercio nordeste de la Península y del Sistema Central, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes acompañados de granizo y rachas fuertes en Pirineo Oriental, sur de la Ibérica, en donde hay avisos de nivel amarillo por tormentas específicamente en sur de Ibérica, bajo Aragón o en Pirineos de Huesca, Lérida y Gerona. No se descarta que algunas de estas tormentas puedan ser secas, es decir, con rayos, pero sin precipitación. En casi todo el país se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro se pueden esperar intervalos de nubes bajas, sin descartar bancos de niebla matinales. En Alborán también se esperan nubes bajas que podrían acompañarse de nieblas costeras y una posible intrusión de calima que afectaría sobre todo a la zona de Melilla. En Canarias se espera persistencia del alisio con algún intervalo fuerte en zonas expuestas, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y persistencia de situaciones de calima. Se contempla un ligero descenso de temperaturas. Para el martes habrá cambios poco importantes en la situación meteorológica. Un frente atlántico afectará al norte de Galicia y Asturias, dejando cielos nubosos y precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a lo largo del día. Se prevén cielos nubosos con intervalos nubosos en el resto de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro, con probables precipitaciones débiles en el extremo oriental del Cantábrico. Asimismo, habrá intervalos nubosos matinales en el Estrecho, Bajo Ebro y Baleares. Los cielos serán poco nubosos o despejados en el resto, con intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular. Por la tarde, se desarrollará nubosidad en amplias zonas del interior de la mitad este, dejando chubascos y tormentas en Pirineo y este de la Ibérica, sin descartar que pudieran llegar a ser fuertes y estuvieran acompañados de granizo, así como tormentas ocasionales en otras áreas del cuadrante nordeste y este del sistema central. En Canarias los cielos serán poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y muy poco nuboso en el sur. Puede haber bancos de niebla matinales en áreas del norte peninsular y Estrecho y no hay que descartar tampoco brumas costeras en Alborán y litorales atlánticos gallegos. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios, con descensos en zonas altas de Canarias, Cantábrico Oriental y norte de Galicia y de la Ibérica. Por ello, continuarán las temperaturas por encima de 35ºC de máxima en la mayor parte de interiores de la mitad sur y nordeste peninsular, áreas de la meseta norte y puntos de Mallorca. Se pueden llegar a superar los 40ºC en valles de la mitad sur y zonas de la Mancha. Tampoco se esperan grandes cambios en las mínimas, con algunos aumentos en nordeste peninsular y descensos en el suroeste y en Canarias. Habrá noches tórridas que no bajarán de 25ºC en los litorales mediterráneos. El alisio continuará soplando en Canarias, vientos flojos en general en la Península y Baleares, de componente norte en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, de componente sur y este en la fachada oriental y Baleares y predominio de componente oeste y sur en el resto. TEMPERATURAS SIGNIFICATIVAMENTE ELEVADAS EL MIÉRCOLES El miércoles, el anticiclón atlántico continuará enviando aire más fresco en la mitad occidental de la Península y, sin embargo, las temperaturas continuarán significativamente elevadas en amplias zonas de la mitad sur y nordeste peninsular, así como en Mallorca y áreas de la meseta norte. Además, habrá pocos cambios en la nubosidad, únicamente en el Cantábrico se espera un frente de ejercicios nubosos con precipitaciones débiles que pueden ser más intensas en interiores de Asturias y Cantabria y en el resto de Galicia, alto y bajo Ebro, norte de la Ibérica, sur de Valencia, Estrecho y Golfo de Cádiz habrá nubosidad baja matinal tendiendo a poco nuboso a lo largo del día. El miércoles hay posibilidad de tormentas localmente fuertes con granizo en Pirineos e Ibérica Orientales y algún intervalo de viento fuerte en las costas atlánticas gallegas. En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en el norte de las islas con posibles precipitaciones débiles en las islas montañosas. Las temperaturas máximas tenderán a descender en el Cantábrico, este peninsular y en medianía de Canarias, pero aumentarán en sur de Galicia y Mallorca, así como en zonas de Castilla y León. No habrá grandes cambios en el resto ni en las mínimas. Así, continuarán las temperaturas máximas superando 35ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur y nordeste peninsular áreas de la meseta norte e interiores de Mallorca, pudiendo llegar de nuevo a 40ºC en valles de la mitad sur y puntos de Castilla-La Mancha. El portavoz ha detallado que este domingo 4 de agosto numerosas estaciones de la AEMET en el sur de la Península superaron los 40ºC, destacando los 42,5ºC en minas de Almadén (Ciudad Real), 41,1ºC en Écija (Sevilla) y 41,5ºC en Montoros (Córdoba). Como otros fenómenos destacados, el portavoz de la AEMET ha enumerado los 4 litros caídos en una hora en Santa Eulalia del Campo, en Teruel, debido a una tormenta; y las rachas de viento en el aeropuerto de Lanzarote con 68,4 kilómetros por hora. LA CANÍCULA NO CESA ESTA SEMANA Y SE ESPERAN MÁS DE 40ºC Desde eltiempo.es apuntan que la segunda parte de la canícula estará marcada por una semana de estabilidad y calor de 40ºC en muchas zonas del país, aunque habrá excepciones, ya que por el norte pasará una vaguada y también un frente que dejarán lluvias, ambiente más fresco y por las tardes habrá tormentas con granizo en zonas altas del nordeste. Esta semana comienza con una dorsal sobre España, con una masa de aire cálida asociada, altas presiones y con alta insolación, que favorecerán este calor. No habrá grandes cambios en las máximas entre este lunes y el miércoles, pero a partir del jueves se espera un aumento térmico al ganar terreno la dorsal, que irá recalentando la masa de aire. En la primera mitad de la semana, los 36ºC se superarán en amplias zonas del interior peninsular, principalmente en la mitad sur y en las depresiones del nordeste, además del interior de Mallorca. Los 40ºC no serán tan extendidos como en semanas anteriores cuando estábamos en ola de calor: esta semana quedarán más restringidos a los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Desde el jueves comenzaría un ascenso casi generalizado y los 40ºC irán ganando terreno. Las noches seguirán con temperaturas muy altas esta semana, sin bajar de los 20ºC o 23ºC en amplias zonas del centro, sur y del este peninsular. A orillas del Mediterráneo, las mínimas serán más altas y en algunos puntos podrían no bajar de los 25ºC o más. De este modo, la segunda quincena de la canícula, el periodo estadísticamente más cálido del año en España, arrancará con calor intenso.

