La española Ana Carvajal no estará en la final de saltos de plataforma 10 metros

La saltadora española Ana Carvajal no estará en la final de plataforma 10 metros de la competición de saltos de los Juegos Olímpicos de París después de supera este lunes las series, pero no las semifinales, en las que terminó en el puesto 14 con una puntuación global de 276,90. La madrileña de 17 años se despide de sus primeros Juegos después de no finalizar entre las 12 clasificadas para la final, posición que ocupó la neerlandesa Else Praasterink con sus 292,80 puntos. En la fase preliminar, la vigente campeona de Europa en Belgrado en esta disciplina finalizó en esa duodécima plaza que le hubiera dado la clasificación, pero obtuvo una puntuación menor que en esa ronda previa, mientras que sus rivales sí consiguieron mejorar su resultado, lo que le aboca a ser una de las dos reservas de la final. En sus cinco saltos, Carvajal no pudo superar la puntuación de la fase preliminar, donde alcanzó los 285,60 puntos después de obtener 66,70 puntos en uno de sus intentos. En las semifinales, la española no pudo superar los 58,80 puntos con los que abrió el concurso, aunque tampoco realizó ningún salto por debajo de los 52,20 puntos. Las chinas, actuales campeonas olímpicas en esta prueba y en la modalidad sincronizada, finalizaron como líderes la ronda de semifinales al igual que la fase preliminar. La medallista de oro en Tokyo 2020 Hongchan Quan firmó 421,05 puntos, mientras que su compatriota Yuxi Chen obtuvo 403,5. El tercer puesto lo ocupó la británica Andrea Spendolini Sirieix con 367 puntos. La final se disputará este martes a las 15.00.

