Irán reprocha al Consejo de Seguridad de la ONU su pasividad tras el ataque israelí en Teherán contra Haniye

El ministro de Asutnos Exteriores iraní en funciones, Alí Bagheri Kani, ha afeado al Consejo de Seguridad de la ONU que no haya reaccionado al ataque en el que murió el líder político del Movimiento de Resistencia Islámica palestino (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque que en Teherán el 31 de julio que Irán atribuye a Israel. "La indiferencia ante las injusticias lleva a la inacción y la pasividad y la inacción hace al criminal más agresivo", ha advertido Bagheri en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "El asesinato de Haniye es parte del proyecto de genocidio palestino. Nada más (...). Irán considera responsable de este crimen a la banda criminal que gobierna la Palestina ocupada", ha apuntado, al tiempo que ha advertido de que "esa acción no puede quedar sin respuesta". "La respuesta de Irán será decidida", ha remachado. Bagheri ha enmarcado este ataque en "la sangrienta ocupación y colonización de la tierra palestina y el desplazamiento y genocidio en marcha de una nación", hechos que ha calificado como "uno de los peores males del último siglo". En especial se ha referido a los diez últimos meses de "crueldad y arrogancia" de Israel frente al "sentimiento de impunidad" por el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales. "La tolerancia frente a las acciones terroristas del régimen israelí invalida todas las reglas y normas de la vida internacional pacífica, así como las normas que gobiernan las relaciones internacionales", ha añadido. SIN CESIONES SOBRE LA SEGURIDAD IRANÍ Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kanani, ha advertido de que no habrá "concesiones" en lo que respecta a la "seguridad nacional" de Irán en referencia al ataque en el que murió Haniye, que ha calificado de "terrorismo de estado". "Irán no tiene cesiones con nadie en lo que respecta a su integridad territorial, la soberanía nacional y la seguridad nacional. No vamos a tolerar ninguna agresión en modo alguno y seguiremos apoyando plenamente al pueblo palestino oprimido y que resiste. Es una responsabilidad global", ha afirmado, según recoge la televisión iraní en árabe Al Alam. Kanani ha calificado además de "vergonzosa" la pasividad del Consejo de Seguridad de la ONU. Así, ha condenado de nuevo el "cobarde asesinato por la entidad sionista del líder político del pueblo palestino en Teherán, cuando era un invitado de la República Islámica de Irán, en flagrante violación del Derecho Internacional, las leyes internacionales y las normas políticas reconocidas por la comunidad internacional". "Irán utilizará su derecho a tomar medidas decididas para castigar al agresor en defensa de sus intereses y seguridad nacional. En este contexto, la República Islámica de Irán ejerce su legítimo derecho a defender su seguridad nacional para castigar a la agresiva entidad sionista y generar una disuasión", ha argumentado Kanani.

