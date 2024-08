Gracia Alonso: "Hemos ganado un plata, nos sabe a oro"

La jugadora de la selección española de baloncesto 3x3 Gracia Alonso confesó que la plata de este lunes les "sabe a oro" después de "todos estos años de trabajo" para lograr una histórica presencia en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. "Te llevas un poco la mano a la cabeza de lo cerca que lo hemos tenido, pero hemos ganado una plata, nos sabe a oro. Es un poco el premio a todo un verano, todos estos años de trabajo, de haber entrenado, de haber perdido también", afirmó ante los medios. Alonso confesó que Alemania es "un cuarteto espectacular" y "juegan muy bien juntas". "Nosotras estamos trabajando en ello. No hemos estado tan acertadas, ni al final esa última canasta. El 3x3 es lo que tiene. No puedes tirar la toalla", confesó, sin la misma fortuna que cuando logró el billete a Paris 2024 con una legendaria canasta en el Preolímpico. Por otro lado, confesó que tendrán un importante trabajo para sustituir a Sandra Ygueravide y Vega Gimeno. "Tendremos que tomar el testigo y pasarlo a las nuevas generaciones. Tenemos a más chicas involucradas. No va a ser fácil, va a ser imposible sustituirlas pero es verdad que tenemos mucho talento en España y hay muchas chicas preparadas", dijo. "Ellas se acuerdan mucho de jugadoras que han estado con ellas. Yo estaba entrenando con ellas cuando Tokio y son dos referentes que tendremos que sustituir", terminó.

