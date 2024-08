El Gobierno de México desaconseja a sus ciudadanos viajar a Israel, Líbano e Irán

El Gobierno de México ha anunciado este domingo que desaconseja a sus ciudadanos realizar viajes no esenciales a Oriente Próximo, especialmente a Israel, Líbano e Irán "ante la reciente escalda de tensiones" y el "incremento del nivel de riesgo con consecuencias difíciles de prever en materia de seguridad". La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha señalado que "las acciones de asistencia y protección consular pueden verse seriamente impactadas". Asimismo, ha sugerido a los mexicanos que se encuentren actualmente en los países mencionados "programar su salida a la brevedad". "Existen rutas comerciales disponibles para salir de forma segura. Las opciones de salida podrían limitarse drásticamente sin previo aviso, por lo que no es posible garantizar que habrá condiciones para una evacuación segura y expedita de personas mexicanas en el futuro cercano", reza un comunicado. En las últimas horas, Gobiernos de varios países como EEUU, Francia, España, Argentina o Arabia Saudí, que han emitido recomendaciones, cuando no órdenes, para que sus ciudadanos abandonen el país. Oriente Próximo es escenario de una escalada de violencia desde comienzos de octubre tras el ataque de Hamás, que se saldó con 1.200 muertos y 240 rehenes, y la posterior respuesta israelí, que deja ya casi 39.600 palestinos muertos y otros 90.000 heridos.

