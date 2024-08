Aerosmith se retira de los escenarios definitivamente por la lesión vocal de Steven Tyler

La banda estadounidense de rock Aerosmith ha anunciado que se retira definitivamente --y antes de tiempo-- de los escenarios por la lesión vocal de su cantante Steven Tyler, de la que no se ha podido recuperar. "Siempre hemos querido que os vuele la cabeza cuando actuamos. Como sabéis, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Lleva meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Le hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras", han escrito en un comunicado difundido en redes sociales. Así, han cancelado las próximas fechas aunque han asegurado que los fans recibirán un reembolso y han agradecido a ellos haber hecho posible sus "históricas carreras". "Poned nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Seguid soñando. Habéis hecho realidad nuestros sueños", han añadido. La banda anunciaba el pasado 2023 la gira 'Peace out', con la que se despedían de los escenarios, tras medio siglo de trayectoria y sin la participación del batería y fundador Joey Kramer. "Después de 50 años, 10 giras mundiales y más de 100 millones de fans... ¡Es hora de una más antes de partir!", manifestaba el grupo la gira que comenzó en septiembre y que contaba con casi 40 fechas en distintas ciudades de Norteamérica durante 2023 y 2024. El año pasado, el grupo tuvo que cancelar parte de su residencia en las Vegas por la recaída de Tyler en su adicción a las drogas. Además, a finales de 2022 el vocalista fue acusado de abusar sexualmente de una menor en los años 70.

Compartir nota: Guardar Nuevo