Peillat: "Me fui de Argentina porque quería cambiar las cosas y me quedé solo"

París, 4 ago (EFE).- Gonzalo Peillat, jugador argentino nacionalizado alemán, aseguró este domingo que se marchó de la selección argentina porque "quería cambiar las cosas" en el equipo, pero se quedó solo porque "hubo jugadores que se quisieron acomodar por estar en el equipo y por tener privilegios".

"Yo nunca quise tener privilegios, no soy un arrogante yo me fui porque quería cambiar las cosas. Es triste, me dolió en su momento porque eramos 10 jugadores que decíamos vamos a cambiarlo y me quedé solo. Que Mazzilli no me dirija la palabra lo dice todo", afirmó tras la victoria de Alemania sobre Argentina (3-2) en los cuartos de final de París 2024.

Peillat, que fue campeón olímpico con Argentina en Río 2016 y renunció a la albiceleste en 2019 por discrepancias con su funcionamiento, jugó este domingo contra sus excompañeros por primera vez en unos Juegos Olímpicos, tras obtener la nacionalidad alemana por residir en el país y jugar en la liga alemana.

"Para mi es un capítulo cerrado, cuando hablé lo hice a corazón abierto, dije cuales eran los motivos, esperaba que la gente me critique porque sabía que iba a ser así, pero cada uno es dueño de su vida y tiene que tomar las decisiones. No quiero volver mucho al pasado. La decisión no fue fácil en ese momento y no fue de un día para otro. Siempre tuve la esperanza de decir va a cambiar y trataba de demorar la decisión, pero no se cambió nunca", comentó sobre los silbidos que recibió por parte del público argentino en París.

El jugador insistió en que renunció porque le equipo se había "quebrado literalmente". "Dijimos muchachos hagamos esto para que se cambie, jugadores que estaban jugando hoy, me daba hasta vergüenza verlo, porque estaban al lado mio. Dijimos lo hacemos y cuando yo fui y dije pasa esto miré para atrás y estaba solo. Yo no tengo problemas yo digo los motivos", apuntó.

Peillat explicó que la camiseta albiceleste y la medalla de Río 2016 está en casa de sus padres en Argentina y es "un momento único" cuando vuelve y la ve y mantuvo que si mete un gol a Argentina, como ocurrió hoy, o a otro país, lo celebra de la misma forma, porque desde le momento que dijo voy a jugar con Alemania lo hace "cien por cien".

"Ser campeón olímpico con dos países se puede cumplir, pero primero India. Hoy reflejó que puede pasar cualquier cosa. Bélgica favorito pierde con España. Nosotros en el balance general no se si estamos contentos, pero lo importante en un cuarto de final no es jugar lindo y sí conseguir el triunfo", apuntó. EFE

