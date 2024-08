Luis Miguel se despide de España con un triplete de 'sold outs' en el festival Starlite Occident de Marbella

Luis Miguel ha cerrado la estancia de tres veladas con un triplete de 'sold outs' en el festival Starlite Occident de Marbella (Málaga), con motivo de la gira que este verano le ha traído a España. La noche del sábado, sus seguidores esperaron al 'Sol' de México en el último concierto en España, tras dos anteriores espectáculos en la cantera del festival boutique. Por el escenario de esta cita musical han pasado rostros conocidos como Carlos Vives, Chucho Valdés, Stefanía Roitman, Amaury Nolasco, Valeria Mazza, Pupi Zanetti o Michael Costello, entre otros, acudieron. También Margarita Vargas, Paula Echevarría, Carmen Lomana, Irene Villa, Toni Acosta, María Casado, Manuel Díaz 'El Cordobés', Blanca Paloma, Juan Peña, Marta y Jaime Martínez-Bordiú, Ana Antic, Sofía Ellar o Nuria Fergó, han pasado por este evento, según ha informado la organización del festival en una nota de prensa. Tras el éxito de la serie rodada sobre su vida, el mexicano se ha convertido en una leyenda para las generaciones que crecieron con él y las nuevas que le han descubierto gracias al biopic. El cantante apareció ante sus fans cantando su conocida canción 'Será que no me amas'. Este tema, cover del 'Blame It On The Boogie', original de los Jackson 5, que versionó para su disco '20 años' de 1990, es el primero que conforma la lista de hits del repertorio del 'Luis Miguel Tour 2024'. Una gira que deriva de los récords de asistencia logrados en su paso por los escenarios en 2023; que arrancó en enero en la República Dominicana; que está previsto termine en Toluca (México) a finales de noviembre, y que ha supuesto la vuelta del artista a España, después de seis años de ausencia. Luis Miguel realizó un recorrido que conmemora sus más de cuatro décadas de trayectoria musical con temas como 'Amor, amor, amor', 'Suave' o 'Dame'. Asimismo, el mexicano interpretó dos duetos, el primero con Michael Jackson en la pantalla y el segundo, y junto a Frank Sinatra. Para continuar con el hilo melódico, un popurrí de baladas como 'Un hombre busca una mujer', 'Tengo todo excepto a ti' o 'Entrégate'. Posteriormente, actuó un grupo de mariachis que sirvieron de intermedio para el artista. Además, las guitarras y las trompetas de la banda mexicana dieron paso a rancheras que, como 'La Bikina', que Luis Miguel incorpora en sus directos a modo de homenaje al folclore del país en el que inició su carrera musical. Para terminar, el artista protagonizó algunas de sus canciones más conocidas como 'Un Sol', 'Me Gustas Tal Como Eres', 'La incondicional', 'La chica del bikini azul', 'Isabel' y 'Cuando calienta el sol', cerrando así su paso por España.

