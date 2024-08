Lozano, preocupado por imparcialidad de jueces en la semifinal de Ayoub ante un francés

París, 4 ago (EFE).- El seleccionador del equipo olímpico de boxeo de España, Rafa Lozano, lamentó las decisiones de los jueces que han llevado a la eliminación de sus pugilistas y se mostró preocupado por el arbitraje para el choque del miércoles en la semifinales de los pesos superpesados entre el español Ayoub Ghadfa y el francés Djamili-Dini Aboudou Moindze.

"Espero que cambien (las decisiones de los jueces), pero le toca un francés. Imagina un francés en Francia y en los grandes pesos. Vamos a ver. Ayoub tiene que ganar con claridad, pero en este combate (Reyes Pla a Alfonso) también. Espero que puntúen correctamente", declaró a los medios.

El marbellí Ayoub se medirá a un púgil francés que estará apoyado por una bulliciosa hinchada local en el cuadrilátero que se ha montado en el complejo parisino del Roland Garros.

El doble medallista español recordó que otro de sus boxeadores, José Quiles (-57 kilos), quien perdió en cuartos ante el uzbeco Abdumalik Khalokov, sufrió decisiones de los jueces controvertidas, como en la derrota de este domingo en semifinales de los -92 kilos entre Enmanuel Reyes Pla y el cubano nacionalizado azerí Loren Berto Alfonso.

"Cuando vas perdiendo, el otro no hace nada, no tira golpes y le dan vencedor, ayer con Quiles igual. El uzbeco no tiró golpes y también salió vencedor", lamentó.