El presidente de Nigeria pide el fin de unas protestas "politizadas" y solicita el apoyo de la juventud

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha abordado este domingo por vez primera la serie de protestas que comenzó el viernes en el país contra la gestión económica de su gobierno, que ha descrito como un movimiento "politizado", y reclamado la unidad de la nación antes de garantizar que sus iniciativas pronto darán frutos visibles. Al menos 13 personas, de acuerdo con la sección nacional de la ONG Amnistía Internacional, han muerto en el país desde el comienzo de las movilizaciones en varios estados bajo el lema "Acabemos con la mala gobernanza". Estados como Kano han declarado toque de queda entre informaciones de saqueos masivos. Unas 300 personas han sido detenidas hasta el momento. En una comparecencia ante la nación, Tinubu ha asegurado que comprende el enfado de buena parte de la población -- el mandatario reconoció que medidas como el fin de los subsidios al combustible eran "difíciles pero necesarias -- pero también ha advertido de que "este gobierno no se va a quedar de brazos cruzados ni va a permitir que unos pocos, que actúan con claras intenciones políticas, resquebrajen a esta nación". "Por la presente, insto a los manifestantes y a los organizadores a suspender cualquier futura protesta y crear un espacio para el diálogo, al que siempre he accedido a la más mínima oportunidad", ha añadido el mandatario antes de enumerar los que considera como importantes proyectos económicos que tiene en cartera para despertar una economía "anémica durante décadas". "Hemos liquidado obligaciones legítimas pendientes en materia de divisas por valor de unos 5.000 millones de dólares sin ningún impacto adverso en nuestros programas. Esto nos ha dado más libertad financiera y espacio para gastar más dinero en ustedes, nuestros ciudadanos, para financiar servicios sociales esenciales como la educación y la atención sanitaria", ha indicado en su discurso. Tinubu ha recordado también la puesta en marcha o la continuación importantes proyectos de infraestructura en todo el país, incluidas carreteras, puentes, redes ferroviarias, energía y desarrollos de petróleo y gas, industrias estas dos últimas que están experimentando un "resurgimiento" merced a las iniciativas de su gobierno. El presidente también anunció planes para cultivar 10 millones de hectáreas de tierra para producir alimentos, y dijo que su gobierno ha pedido equipos agrícolas mecanizados, incluidos tractores y sembradoras, a Estados Unidos, Bielorrusia y Brasil. Tinubu ha prometido además importaciones libres de impuestos de arroz, trigo, maíz, sorgo, medicamentos y otros suministros farmacéuticos y médicos durante los próximos seis meses, y la construcción de unas 100.000 unidades de vivienda durante los próximos tres años. "Mis queridos nigerianos, especialmente nuestros jóvenes, os he escuchado alto y claro. Entiendo el dolor y la frustración que impulsan estas protestas y quiero asegurarles que nuestro gobierno está comprometido a escuchar y abordar las preocupaciones de nuestros ciudadanos", ha asegurado antes de llamar a la unidad de cara a una "tarea colectiva" marcada por el predominio de la "esperanza sobre el miedo, la unidad sobre la división y el progreso sobre el estancamiento". "No permitamos que los enemigos de la democracia lo utilicen para promover una agenda inconstitucional que nos hará retroceder en nuestro camino democrático", ha zanjado el presidente. "Siempre adelante, atrás nunca".

