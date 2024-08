El PP pregunta al Gobierno si ha apoyado a los venezolanos en España y si ha defendido "su legítimo derecho" a votar

El PP ha registrado en el Congreso dos preguntas al Gobierno para saber si ha apoyado a los venezolanos residentes en España y si ha defendido "su legítimo derecho" a votar, después de que Venezuela impusiera trabas a sus ciudadanos en el extranjero a ejercer su derecho al voto. En concreto, 15 diputados 'populares' encabezados por su portavoz, Miguel Tellado, han pedido saber si el Ejecutivo ha adoptado alguna medida después de que el pasado 19 de junio la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea aprobara por unanimidad una proposición no de ley para que la UE ejerciera sus funciones de observación electoral en los comicios de Venezuela, celebrados el pasado domingo 28 de julio. Entre las peticiones recogidas en aquella iniciativa destacaba un llamamiento al Gobierno para "apoyar a la comunidad venezolana en España" en su "legítimo derecho a votar en un proceso democrático que defina el futuro de su país". En las elecciones, solo 25.000 de los 400.000 venezolanos residentes en España pudieron depositar su voto, según datos de la autoridad electoral de Venezuela, debido a las trabas administrativas para la inscripción en el censo electoral. Los 'populares' también preguntan al Gobierno si ha cumplido con otro de los compromisos de la iniciativa, que pedía "reafirmar el compromiso de España y la UE con los principios democráticos, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en Venezuela", así como "fomentar la cooperación" con otros actores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Por último, la proposición no de ley incluía una petición para que España rechazara "la retirada de la invitación a la UE por parte del régimen de Nicolás Maduro" para participar como observadora en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. EL PP TEME QUE NO SE HICIERA NADA "El Gobierno deberá responder qué medidas adoptó ante los mandatos del Parlamento para las pasadas elecciones en Venezuela", han explicado fuentes del PP, que han compartido su preocupación con que no se haya tomado ninguna de estas medidas antes de los comicios, "visto lo sucedido". En sus preguntas al Ejecutivo, a las que ha tenido acceso Europa Press, los de Alberto Núñez Feijóo piden saber si el Gobierno ha tomado "alguna medida" para cumplir "con las peticiones de las iniciativas aprobadas" por la Comisión de la Unión Europea del Congreso y que, en su caso, detalle cuáles son.

