El fiscal general de Venezuela niega que existan órdenes de detención contra Machado y González

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado que no existen órdenes de detención contra los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas de manifestantes que reclaman a este último como el auténtico vencedor de los comicios presidenciales del pasado domingo en lugar del actual mandatario, Nicolás Maduro. "Yo quiero conocer las órdenes, verlas, porque no hay", ha hecho saber Saab en una entrevista concedida este domingo a la emisora colombiana Caracol Radio. No obstante, y dado que ahora mismo "hay personas quemando sedes públicas con personas adentro", el fiscal ha asegurado que "todo aquel dirigente que haga un llamado a hechos vinculados a actos de terrorismo" sí que "será detenido". Saab, además, ha asegurado que "no hay miembros de los servicios de seguridad involucrados" en los actos violentos que habrían dejado al menos una veintemna de muertos durante la última semana en el país. El fiscal ha reconocido que "en el pasado" sí que existieron casos así pero también ha asegurado que él mismo llevó a la cárcel "a varios que cometieron excesos durante manifestaciones". "Si existen indicios de que han cometido un delito, serán procesados", ha asegurado el fiscal. Saab, no obstante, ha achacado las 20 víctimas mortales declaradas por la ONG Human Rights Watch como fallecimientos ocurridos por los mismos hechos de "violencia" ejercidos por los manifestantes. "Veinte muertes producidas por la propia violencia de manifestantes. Intentaron quemar la alcaldía de Puerto Veracruz, Estado de Anzoátegui y ahí estaban 10 personas. Intentaron quemar la sede del partido de gobierno en El Tigre y allá habían 20 personas adentro. Y lo hicieron manifestantes opositores violentos", ha explicado. "Les pregunto, ¿será eso lo que está colocando Human Rights? Es como si fueran ellos ayudantes de (el secretario general de la OEA, Luis) Almagro, que ha pedido literalmente invadir Venezuela", ha zanjado.

