Choco Orta marca un hito con el primer busto de una mujer en la Plaza de los Salseros

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 4 ago (EFE).- La Plaza de los Salseros de San Juan se engalana desde este domingo con el primer busto dedicado a una mujer exponente del género caribeño, Choco Orta, que dijo a EFE que este homenaje "le dará apertura" a otras colegas que "han hecho una labor hermosa en la salsa".

Orta, que atesora una carrera musical de 38 años, aseguró que la iniciativa del alcalde de San Juan, Miguel Romero, de levantar su busto promueve un mensaje de inclusión, de que "ya se acabaron las barreras de que las mujeres siempre están atrás, que la mujer no cuenta".

El busto de Orta, obra de María Elena Perales, se suma en la plaza a los de otras nueve leyendas de la salsa, todos hombres: Ismael Rivera, Rafael Cortijo, Héctor Lavoe, Tito Puente, Marvin Santiago, Cheo Feliciano, Tommy Olivencia, Roberto Roena y Pedro 'Pellín' Rodríguez.

"Tengo todos los galones para merecer, y lo digo con humildad pero asertiva, este honor que estoy recibiendo. He sido una figura consistente, luchadora. Me asiste el derecho a pertenecer, me asiste el derecho a ser visibilizada y respetada", afirmó Virgen Milagros Orta Rodríguez, nombre de pila de la veterana salsera.

Según contó Orta, de 62 años, compartió escenario o grabó temas con algunos de sus compañeros de busto como Feliciano y Roena, mientras que Puente la bautizó como 'La reina del sabor', nombre homónimo de uno de sus discos.

En su desarrollo musical, la cantante nacida y criada en el sector sanjuanero de Santurce, donde se ubica la Plaza de los Salseros, se ha destacado por sus participaciones junto a las orquestas de Nacho Sanabria, Roberto Angleró, Waldo Borres y Julio "Gunda" Merced.

Además, ha grabado unos 108 temas, se ha presentado en espectáculos en Senegal, Francia, Canadá, Cuba, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico, y ha actuado en obras de teatro y películas como 'Hemingway' (1988) y 'Assassins' (1995).

Su deseo es que este busto dé "apertura" para monumentos a otras compañeras salseras puertorriqueñas como Fe Cortijo, Yolanda Rivera, La India y Myrta Silva, así como a las cubanas Celia Cruz, La Lupe, Celeste Mendoza y Felipa Graciela Pérez y Gutiérrez.

Orta distinguió a todas estas figuras en su canción 'Homenaje a las soneras', incluida en el disco 'Choco Swing' (2011), en la que pide que todas las salseras se unan por el bien de las mujeres y del ritmo musical.

"Siempre he creído en la unidad de la mujer en la salsa. No entiendo porqué nosotras no estamos más unidas", se lamentó Orta, que definió a las mencionadas artistas como "mujeres extraordinarias que han hecho una labor hermosa en la salsa".

"Me siento la portavoz de la mujer, porque he tenido la fuerza para narrarle al mundo muchas cosas que la industria y la gente no se ha atrevido a decir, como mi preferencia sexual", abundó.

Para Orta, quien arrancó su carrera artística en el baile y en el teatro, el reconocimiento del busto "tiene un significado tremendo" porque desde que tiene "uso de razón" ha solicitado que los honores se deben dar en vida.

"Yo no quiero morirme y que la radio toque 24 horas de mi música sin yo escucharla. Tócala ahora. ¿Por qué no te inventas un programa de 24 horas de la música mía, de Fe Cortijo, de La India? Deben ser en vida todas las gratificaciones", indicó.

Pese a la distinción de este domingo, Orta sostuvo que aún le faltan por lograr grandes metas como ganar un Grammy, publicar su libro y que un tema propio logre éxito en la radio. EFE

jm/mv/amg

(foto) (video)