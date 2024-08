Candela Latre celebra su mayoría de edad junto a su padre, Carlos Latre, a quien admira: "Mi idea es seguir sus pasos"

Carlos Latre, conocido humorista y experto en imitaciones, se mostró entusiasta al intentar imitar a Luis Miguel durante uno de los shows de la gira del cantante. Sin embargo, cuando se le pidió que improvisara una pequeña parodia sobre Paloma Cuevas, Latre no pudo evitar una sonrisa y comentó entre risas: "Paloma es inimitable". El humorista asistió al segundo concierto del artista en el festival Starlite Marbella junto a su hija, Candela Latre. La joven, que hace unas semanas cumplió la mayoría de edad y ya posa junto a su padre en los photocalls, aseguró que quiere seguir los pasos de su padre y explicó sus aspiraciones: "Mi idea es seguir sus pasos, pero bueno, es un referente muy grande, es muy difícil de llegar, pero con carácter de fondo, trabajo y carácter espiritual. O sea, que poco a poco, pero muy contenta siempre". Demostrando que admira profundamente a su padre, destacó: "Yo creo que la capacidad de enseñar a los demás, pero siempre desde el cariño, desde la amabilidad, porque yo siempre que lo necesito, me ayuda y al resto también, así que yo creo que eso es lo que más admiro de él, tanto personal como profesionalmente". Juntos, padre e hija disfrutaron del concierto de Luis Miguel y, en un momento divertido, tararearon el famoso tema "La chica del bikini azul". La presencia de Carlos y Candela Latre en el evento reflejó no solo su admiración por el cantante, sino también su estrecha relación familiar y su amor por la música.

