Salma Paralluelo: "Confiábamos en que iba a entrar y que lo íbamos a sacar"

La internacional española de fútbol Salma Paralluelo ha asegurado que siempre mantuvieron la confianza en remontar el partido de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París ante Colombia, frente a la que igualaron el 0-2 en contra para ganar posteriormente en los penaltis, y ha advertido de que deben "aprender de los errores" para no verse sorprendidas en el duelo de semifinales. "El mensaje que todos teníamos que decirnos en ese momento era el de seguir confiando, que nos iba a entrar, que lo íbamos a sacar. Porque ese es el único mensaje en el que hay que pensar para no hundirse, para no dudar, para chutar los penaltis con convicción. Cata también ha hecho esa parada", señaló en declaraciones a Radio MARCA. Además, recordó que este es "el primer paso para estar en las medallas". "Estamos superfelices. Ha sido un partido superduro. Hemos estado a punto de que nos metiesen el tercero, pero le hemos dado la vuelta. Hemos luchado para que nos lleguen los goles y han llegado. Lo hemos intentado hasta el final para poder sacar el partido, al final la cosa se ha ido a penaltis", indicó. Precisamente, suyo fue el centro en el segundo gol, obra de Irene Paredes y que igualaba la contienda. "La he puesto atrás, no tenía ni fuerzas y ha aparecido Irene, como siempre. Estoy muy contenta por nuestra capitana. Ahí se empata el partido y hemos confiado", declaró la zaragozana. Sobre los penaltis, Paralluelo afirmó que estuvieron "muy bien tirados". "Cata también ha hecho su trabajo. Era un momento muy tenso, de mucha presión, pero sabíamos que había que estar tranquilas, centrarnos en que es solo un chut y confiar en el equipo. Me pregunta Montse si estoy para tirar y digo que sí. Tenía ganas de tirar, estaba con confianza, tranquila, y contenta porque ha salido bien", subrayó. "En todos los partidos se puede aprender. Ahora ya veremos lo que va a pasar en el partido para llegar lo mejor posible para el siguiente, para aprender de los errores también y estar lo mejor preparada para esas semifinales", expresó. "Hay que celebrar esto, que ha sido muy difícil. Es muy difícil estar aquí y seguimos confiando, a seguir soñando", añadió. Sin embargo, la jugadora del Barça no desveló si prefieren a la anfitriona Francia o a Brasil, a la que ya ganaron en la fase de grupos, en semifinales. "Las dos serían un partido muy difícil, espero que no tanto como este. Son unas 'semis' y eso es a vida o muerte, así que en el campo será igual", apuntó. Por último, Paralluelo espera que el grupo pueda "descansar" antes de afrontar el duelo por las medallas. "Necesitamos descanso, no movernos durante un rato, respirar, bajar estas emociones que tenemos ahora. Esto es muy rápido, en tres días tenemos unas 'semis'. Venimos de un partido con prórroga, penaltis, se nos subían a todas los gemelos. Sobre todo descanso y controlar las cargas", finalizó.

