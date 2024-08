(Pre) Marín, Reyes, Rahm y el tenis protagonizan un día clave para Hispanos y RedSticks

Carolina Marín y Enmanuel Reyes buscarán este domingo el billete para las finales en bádminton y boxeo en un domingo clave en los Juegos Olímpicos de París para Jon Rahm, aspirante al oro en golf, el tenis, con Carlos Alcaraz, y para, en deportes por equipos, el balonmano y el hockey sobre hierba masculinos. La primera en tratar de asegurar una medalla será la onubense que tratará de firmar su segunda final olímpica tras la de Rio 2016 donde se proclamó campeona olímpica. Para ello, deberá batir a una rival de máxima exigencia como la china He Bing Jiao, que se llevó el último duelo entre ambas, en 2022, pero a la que derrotó en el Mundial de ese año. Un poco más tarde, pasado el mediodía, será el turneo del boxeador Enmanuel Reyes, que tiene asegurado ya una medalla de bronce, pero que intentará meterse en la pelea final por el oro en los -92 kilos ante el azerí, nacido también en Cuba, Loren Berto Alfonso Domínguez, bronce en Tokio, entonces en -81 kilos. También habrá opciones de medalla de oro en Roland Garros donde Carlos Alcaraz se medirá en la final al serbio Novak Djokovic, mientras que antes será la pareja Sara Sorribes-Cristina Bucsa la que busque un valioso bronce ante las checas Karolina Muchova y Linda Noskova. En el Le Golf National se decidirá el podio olímpico en el golf masculino con buenas opciones para el vizcaíno Jon Rahm, que afrontará la última jornada en el coliderato con -14 junto al estadounidense Xander Schauffele y tres de ventaja sobre el cuarto clasificado. David Puig, con -5, buscará acabar lo mejor posible. El atletismo tendrá únicamente representación matinal con la participación de Carolina Robles, Irene Sánchez-Escribano, en los 3.000 obstáculos, Jaël-Sakura Bestué, en 200, y Enrique Llopis y Asier Martínez en los 110 metros vallas. En el campo de regatas de Marsella, Jordi Xammar y Nora Brugman continuarán en busca de posicionarse bien para las medallas en 470 mixto, acompañado de los ILCA6 (Ana Moncada) e ILCA7 (Joaquín Blanco) y el Nacra 17 mixto (Tara Pacheco y Andrés Barrios), y con el estreno de Gisela Pulido en Formula Kite. También habrá participación española en la arena de la Torre Eiffel con el intento de la pareja formada por Liliana Fernández y Paula Soria de superar los octavos de final en el vóley playa. Sus rivales serán las suizas Tanja Hueberli y Nina Brunner. Los piragüistas españoles Miren Lazkano, Maialen Chourraut, Manu Ochoa y Miquel Travé disputarán las series eliminatorias del kayak cross, mientras que Mavi García y Mireia Benito tratarán de ser protagonistas en la prueba de ruta del ciclismo. Finalmente, en cuanto a los deportes por equipos, el domingo será vital para la selección masculina de balonmano, que necesita ganar o empatar con Croacia para no quedar eliminada en la fase de grupos, y para los 'RedSticks' de hockey sobre hierba, que jugarán en cuartos de final ante la gran favorita, Bélgica. También jugará la selección femenina de waterpolo ante Italia, frente a la que espera sumar su cuarta victoria en el cierre de su fase de grupos. --CALENDARIO DEL 4 DE AGOSTO. 09.00 TIRO OLÍMPICO. 09.00 VOLEIBOL. 09.00 VOLEY PLAYA. 09.30 BÁDMINTON. --CAROLINA MARÍN. 09.30 TIRO CON ARCO. 10.00 HÍPICA. 10.05 ATLETISMO. CAROLINA ROBLES, IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO, JAEL-SAKURA BESTUÉ, QUIQUE LLOPIS Y ASIER MARTÍNEZ. 10.55 GOLF (M). --JON RAHM Y DAVID PUIG 11.00 BALONCESTO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 11.50 ESGRIMA. 12.00 TENIS. --SARA SORRIBES/CRISTINA BUCSA. 12.05 VELA. --JORDI XAMMAR/NORA BRUGMAN, TARA PACHECO/ANDRÉS BARRIOS, GISELA PULIDO, ANA MONCADA Y JOAQUÍN BLANCO. 12.30 HOCKEY HIERBA MASCULINO/CUARTOS DE FINAL. ESPAÑA - BÉLGICA. 13.00 BOXEO. --ENMANUEL REYES. 13.30 TENIS DE MESA. 14.00 CICLISMO/PRUEBA EN LÍNEA FEMENINA. --MAVI GARCÍA Y MIREIA BENITO. NO ANTES DE LAS 14.00 TENIS. --CARLOS ALCARAZ. 15.00 GIMNASIA ARTÍSTICA. 15.30 PIRAGÜISMO ESLALON. --MIREN LAZKANO, MAIALEN CHOURRAUT, MANU OCHOA Y MIQUEL TRAVÉ. WATERPOLO FEMENINO/FASE DE GRUPOS. 15.35 Italia - ESPAÑA. 17.30 BALONCESTO 3X3 MASCULINO. 18.00 VÓLEY PLAYA. --LILIANA FERNÁNDEZ/PAULA SORIA. 18.30 NATACIÓN. 19.00 SURF. 19.05 ATLETISMO. BALONMANO MASCULINO/FASE DE GRUPOS. 21.00 ESPAÑA - Croacia.

