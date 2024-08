Paula Badosa jugará en Washington su primera final desde enero de 2022

Nueva York, 3 ago (EFE).- La tenista española Paula Badosa jugará este domingo en el WTA 500 de Washington su primera final desde enero de 2022.

Badosa (n.62) eliminó este sábado en semifinales a la estadounidense Caroline Dolehide (n.21) por 6-3 y 6-3 en una hora y 21 minutos.

Su rival por el título en la capital estadounidense será la vencedora del duelo entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.3) y la checa Marie Bouzkova (n.29).

La catalana no jugaba una final en la WTA desde el torneo de Sydney a comienzos de 2022.

"Estoy realmente feliz. Creo que hoy jugué muy bien. Saqué muy bien. Jugué agresivo. Estoy realmente feliz con mi actuación hoy", dijo Badosa en rueda de prensa.

"Por fin juego otra final. Ha pasado un tiempo. Son muchas emociones especialmente porque con el comienzo del año, un año lesionada y todo eso, había momentos que pensaba: '¿Voy a ser capaz de regresar al nivel que quiero?' Era duro porque mi espalda no me respondía. Por fin lo hace. Mi cuerpo, me siento de nuevo como un atleta. Para mí es muy emocionante estar de nuevo en una final y luchar por títulos", agregó.