La premio Nobel de la Paz yazidí Nadia Murad pide la incorporación de delito de genocidio contra Estado Islámico

La activista y premio Nobel de la Paz Nadia Murad ha encabezado la conmemoración de este sábado en la ciudad iraquí de Sinyar, cuna de la minoría yazidí a la que pertenece, el décimo aniversario del genocidio cometido por los yihadistas de Estado Islámico en 2014 con una petición a la comunidad internacional para que no olvide lo ocurrido e incorpore el delito de genocidio a los extremistas detenidos. El 3 de agosto de 2014, la organización yihadista comenzó un ataque contra Sinyar, en la provincia de Nínive, en el norte del país y frontera con Siria, que significó el comienzo de un genocidio del que todavía se desconocen las cifras exactas y que marcó el principio de una década de sufrimiento para un grupo que todavía no conoce el retorno al hogar. Un estudio del diario médico PLOS Medicine, con fecha de 2017, estima entre 2.000 y 5.500 muertos y más de 6.000 secuestrados durante los primeros días de un ataque que puso en fuga a más de 400.000 personas, obligadas a dejar atrás a sus seres queridos, la mitad niños y niñas forzados al esclavismo sexual o su uso como herramientas de combate a manos de los yihadistas. La mayoría de los yihadistas detenidos han sido procesados en virtud de leyes antiterroristas y no han sido condenados por genocidio o crímenes contra la humanidad, lo que significa que los crímenes sufridos por los yazidíes y otros grupos en Irak no han sido reconocidos. "Diez años después, nuestra comunidad (especialmente los supervivientes) sigue haciendo un ejercicio de resistencia y para reconstruir sus vidas", ha explicado Murad en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje, Murad pide a la comunidad internacional un apoyo "más necesario que nunca" para conseguir que Estado Islámico rinda cuentas por lo ocurrido, y las mujeres y los niños todavía desaparecidos o bajo cautiverio "sean rescatados". Cabe recordar que el Equipo de Investigación de Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Estado Islámico (UNITAD), el mecanismo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para recopilar y preservar evidencia del genocidio, cerrará en septiembre de 2024 sin un plan para continuar este trabajo. Sea como fuere, la conmemoración "envía un mensaje contundente a quienes intentaron expulsarnos de nuestra patria y silenciarnos mediante una campaña de genocidio y violencia sexual: han fracasado", ha concluido Murad.

