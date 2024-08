Evenepoel: "Pinchar a 4 km de meta ha sido un drama; ganar, un sueño hecho realidad"

París, 3 ago (EFE).- El belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico de contrarreloj y ruta en los Juegos de París, pasó del "drama" de sufrir un pinchazo a 4 km de meta cuando marchaba escapado al alivio de "hacer realidad un sueño" con la segunda medalla de oro en una semana.

"Sí, ha sido un drama. Estar casi seguro de ganar a falta de 4 km y luego pinchar una rueda no ayuda a aliviar el estrés y la emoción del momento, pero menos mal que la reacción fue rápida y pude continuar", señaló Evenepoel en la meta de Trocadero.

Un triunfo más, pero muy especial para el ciclista de Aalst, de 24 años, quien ya cuenta con 58 triunfos comoe profesional, entre ellos los Mundiales de crono y ruta, la Vuelta a España y dos Liejas.

"Ganar dos medallas de oro en París es un sueño hecho realidad, una vez más. He conseguido todo lo que quería conseguir este mes, terminar tercero en el primer Tour de Francia y el doblete de oro. Mi temporada no puedo describirla", dijo emocionado.

Sobre el desarrollo de la carrera, Evenepoel se encargó de animarla desde lejos con sus habituales arrancadas, pero el campeón sabía que la clave estaba en los tres ascensos a Montmartre.

"Me puse a la ofensiva. Sabía que Montmartre no era la subida que realmente me convenía, pero me lancé a fondo en cada repecho e intenté mantener la estabilidad. Al final fue suficiente, así que ¿qué puedo decir?", concluyó. EFE

