Daniel Muñoz dice que Colombia está para jugar la próxima final de la Copa del Mundo

Medellín (Colombia), 2 ago (EFE).- El lateral Daniel Muñoz afirmó este viernes que la selección colombiana, subcampeona de la Copa América de Estados Unidos, está para jugar la final del Mundial de 2026 tras demostrar que puede competir de "tú a tú" con cualquier rival.

"Esta selección está para jugar la próxima final de la Copa del Mundo, y a eso es a lo que le vamos a apuntar. Primero (hay que) clasificar. Esperemos que este año podamos estar clasificados; tenemos seis partidos y si hacemos partidos redondos podemos clasificarnos prácticamente al Mundial", afirmó Muñoz en una rueda de prensa en Medellín, previa a una firma de autógrafos de Nike.

Para el lateral, una vez Colombia consiga el cupo al Mundial de 2026, puede "apuntarle a la final". Y ganarla.

"Demostramos que podíamos llegar a una final y llegamos. Ahora hay que demostrar que podemos llegar a una final del mundo y que podemos ganarla", agregó.

El jugador del Crystal Palace inglés dijo que la de la final de Miami contra Argentina fue una "final soñada". "La soñaba yo, cada uno de mis compañeros y toda Colombia".

Sobre su desempeño en el torneo, en el que marcó dos goles, dijo sentirse satisfecho. "Podemos competir de tú a tú con la selección que sea, con los jugadores que sean. Tenemos mucha calidad y talento", precisó.

Lamentó que por su expulsión ante Uruguay en el partido de las semifinales se perdiera la final con Argentina. Ahora desea tener una nueva oportunidad con la selección de Colombia.

"Fue triste no estar batallando en la final", dijo el lateral, y sobre esa tarjeta roja por reaccionar a una provocación del uruguayo Manuel Ugarte indicó: "Ya no puedo devolver el tiempo, quizás si lo pudiera devolver no me haría, no hubiera tomado esa decisión".

"No me excuso en nada, fue un error, aprendo de ello, creo que esto me hace más fuerte, me hace mejor y me hace adquirir quizás esa madurez para un futuro, porque yo sé que ahorita en la selección lo que se vienen son cosas mayores, quizás esta no era la oportunidad de yo jugar una final, de estar con mis compañeros, pero yo le apunto a que Dios nos tiene algo guardado que va a ser mucho más grande y mucho mejor y le apuntamos a ese mundial", sostuvo Muñoz.

Manifestó estar satisfecho con lo que está viviendo con su club.

"En el Crystal estoy muy feliz, estoy muy contento. Llevo actuando cuatro o cinco meses. No tengo afán ni de salir ni de irme, pero siempre lo he dicho, siempre trabajo y me enfoco es para seguir subiendo un escalón más cada que tenga la oportunidad y no soy ajeno a eso. Si se llega a dar un paso, una buena oportunidad, un escaloncito más, creo que estoy dispuesto a darlo", puntualizó.