Netanyahu autoriza a una delegación negociadora a viajar a El Cairo para negociar un alto el fuego en Gaza

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha autorizado a una delegación de negociadores a viajar a la capital de Egipto, El Cairo, para continuar con las conversaciones indirectas con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para intentar lograr un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. La oficina ha indicado en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel' que "todas sus exigencias" están en línea con la propuesta de mayo, en alusión al texto presentado por el presidente estadounidense, Joe Biden. Asimismo, ha asegurado que Israel "no ha añadido nada" a la propuesta, mientras que Hamás ha exigido "decenas de cambios". Igualmente, ha recordado que el "obstáculo" para un posible acuerdo en el enclave palestino es el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar. "(Netanyahu) está dispuesto a transitar un largo camino para liberar a los rehenes que son tan importantes para él, preservando al mismo tiempo la seguridad de Israel e impidiendo las condiciones que pudieran permitir a Hamás recuperar el control de la Franja, amenazar a Israel y llevar a cabo más masacres como el 7 de octubre", ha zanjado. Las negociaciones para intentar lograr un alto el fuego en Gaza han peligrado en las últimas horas debido a la muerte del jefe del brazo político de Hamás, Ismail Haniye, en un ataque achacado a Israel y llevado a cabo en la capital de Irán, Teherán.

Compartir nota: Guardar Nuevo