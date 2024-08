Las FAR insisten en que siguen dispuestos a negociar tras la negativa de Ejército de Sudán

Jartum, 2 ago (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) insistió este viernes en que sigue dispuesto a participar en conversaciones para detener la guerra en Sudán, después de que el Ejército afirmara hace dos días que no negociará con su rival y que no bajará las armas "hasta que el país esté limpio de rebeldes".

"Reafirmamos la plena disposición de las Fuerzas de Apoyo Rápido a participar en cualquier negociación que conduzca a detener la guerra y lograr la paz y la estabilidad en Sudán", dijo el grupo paramilitar en un comunicado.

Las FAR hicieron esta afirmación dos días después de que el líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, afirmara -tras un ataque contra una graduación de militares a la que acudió y que se saldó con al menos cinco muertos- que las Fuerzas Armadas no se sentarán a negociar con los paramilitares.

"No bajaremos las armas hasta que el país esté limpio de rebeldes y mercenarios y sigamos aplastando la milicia terrorista", dijo Al Burhan, en referencia al grupo comandado por el poderoso Mohamed Hamdan Daglo, alias 'Hemedti'.

Las FAR han sido acusadas en el pasado de difundir comunicados conciliadores y al mismo tiempo intensificar sus ataques, algo que algunos expertos también atribuyen a la falta de coordinación y de jerarquía dentro del grupo paramilitar.

Un día antes de estas declaraciones, el Gobierno de Sudán, controlado por la cúpula militar, anunció que había aceptado una invitación de Estados Unidos para retomar en Ginebra las negociaciones de paz, pero bajo la condición de que las FAR se retiraran de las localidades que han ocupado y que frenaran su expansión en el país.

Las FAR han logrado hacerse con gran parte del oeste y del sur de Sudán, mientras que siguen aguantando en la batalla por el control del área metropolitana de Jartum, la estratégica ciudad donde el Ejército está logrando imponerse poco a poco tras más de un año de intensos combates.

Sudán está inmerso en una guerra desde el 15 de abril de 2023 que se ha saldado con entre 30.000 y 150.000 muertos, según diferentes estimaciones, y ha forzado a más de 10 millones de personas a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del mundo, según la ONU. EFE

az-ar-cgs/sbb