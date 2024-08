La Secretaría de la OEA pide la verificación de las actas electorales en Venezuela

La Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la verificación de las actas electorales en Venezuela después de que los países miembro del organismo no lograran aprobar una resolución para pedir al país latinoamericano esta demanda. "Exige el fin de la violencia y el cese del encarcelamiento de manifestantes por parte del gobierno, a la vez que reitera la necesidad de la verificación de actas de votación del proceso electoral venezolano del 28 de julio de 2024", ha indicado la Secretaría en un comunicado. La Secretaría ha instado a "la designación de una comisión de expertos en el sistema multilateral para comenzar la verificación de manera absolutamente inmediata". "El retraso de cinco días en la publicación de las actas electorales es el más largo en la historia de la región", ha agregado. Asimismo, ha señalado que "dado que las únicas actas disponibles son aquellas puestas en conocimiento público por actores electorales venezolanos, es necesario y fundamental que la verificación de actas comience con el material disponible" hasta que tanto "los actores gubernamentales y oficialistas puedan producir las suyas". Esto se produce después de que los países miembro rechazaran una resolución que pedía "inmediatamente los resultados de la votación de cada mesa electoral" y llevar a cabo una "verificación exhaustiva de los resultados en presencia de organizaciones observadoras independientes". La votación de la resolución se saldó con 17 votos a favor, once abstenciones --entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia--, cero en contra y la ausencia de cinco países --entre ellos México y Venezuela--, si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.

