Jordi Xammar y Nora Brugman empiezan bien su camino en 470 mixto en Paris 2024

La tripulación formada por Jordi Xammar y Nora Brugman empezó este viernes con buenas sensaciones su participación en la clase 470 mixta de la vela de los Juegos Olímpicos de París donde son candidatos a ganar la medalla de oro. En un día para el recuerdo para la vela nacional tras el oro de Florian Trittel y Diego Botín en 49er, también fue el turno para el otro barco que mejores perspectivas tiene de dar una nueva medalla dado el buen ciclo olímpico que han vivido los dos regatistas catalanes, actuales campeones del mundo y de Europa de esta clase. De momento, Xammar, bronce hace tres años en Tokio junto a Nico Rodríguez, y Brugman se situaron en la segunda posición de la clasificación general en un arranque con condiciones difíciles de viento en la bahía de Marsella, con continuos cambios de dirección e intensidad, según informó la RFEV. Por este motivo, la tripulación española fue precavida y no cometió errores grosos en este inicio, firmando un quinto y un sexto lugar en las dos mangas disputadas que les colocan en la segunda posición de la general tras los japoneses Okada y Yoshioka. "Ha sido un primer día muy bueno, en el que las condiciones han sido muy difíciles, con viento muy inestable en dirección e intensidad. Siempre es difícil el primer día de unos Juegos, hay que romper el hielo, pero hemos navegado con buen nivel, sin tomar demasiados riesgos. Ahora hay que seguir trabajando", expresó Xammar en declaraciones facilitadas por la RFEV. El catalán recalcó que han tenido Marsella "como base de entrenamientos" en esta campaña olímpica y que se han adaptado "muy bien", y dejó claro que "lo importante es contabilizar los mínimos errores graves y ser regulares". "Hoy lo hemos hecho bien y hemos tenido un buen comienzo. Es un campeonato largo que se habrá de trabajar prueba a prueba", subrayó. Por su parte, Nora Brugman se muestra ambiciosa. "Llevamos entrenando en Marsella tres años, excepto los días en los que había regatas internacionales, trabajando por un objetivo. Ahora hay que ir a por él", aseguró. Además, en la clase ILCA 6, Ana Moncada remontó posiciones en la general tras firmar un primero en la segunda prueba del día, aunque en la primera estuvo muy lejos (39ª), lo que le deja en la decimoctava posición de la general, a diez puntos del 'top ten'. "En la primera regata tuve una mala salida que me condicionó, porque con tan poco viento, encontrar una línea libre es difícil si vienes de atrás. En la siguiente salí muy bien, hice mi regata y, como he demostrado, tengo muchísima velocidad para ganar mangas. Lástima de la última que la anularon por falta de viento, porque también iba en cabeza. Tengo muchas ganas de seguir para poder continuar haciendo mangas arriba y subir en la clasificación", apuntó la española. En ILCA 7, se produjo también un ascenso de Joaquín Blanco, que pudo hacer el descarte, eliminado el trigesimoquinto del jueves, y que sumó un undécimo y un vigésimo, lo que le sitúa en la vigesimonovena posición, a catorce puntos del 'top ten'. "Hoy salimos concienciados de que había que mejorar las salidas y la velocidad en popa y hemos cumplido, pero el día ha estado muy complicado de viento. En la primera regata me mantuve en el primer grupo durante todo el primer tramo, pero en la popa no fui tan extremo como el resto de la flota y perdí algunos puestos, y en la segunda, el comportamiento del viento fue totalmente contrario y estuve luchando en el grueso de la flota", detalló Blanco.

