El PP pregunta al PSOE por qué Zapatero no ha explicado aún su cometido en Venezuela, ni quién le pagó el viaje

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha preguntado al PSOE por qué el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero no ha explicado aún cuál es su cometido en Venezuela ni quién le ha pagado el viaje, criticando a su vez que haya defendido con anterioridad "al régimen de Nicolás Maduro". En una rueda de prensa este viernes, la dirigente 'popular' ha reclamado a los socialistas saber "dónde está el señor Zapatero", ya que "no se le ha visto" desde que se celebraron los comicios en Venezuela el pasado domingo, y porque no conocen "en calidad de qué fue" ni quién le cubrió los gastos del viaje. "No sabemos en calidad de qué fue, no sabemos quién le mandó, quién le pagó el viaje, si ha ido a blanquear lo que está haciendo Maduro. Sabemos que era uno de sus perfiles asesores, él mismo ha defendido en multitud de ocasiones el régimen de Maduro", ha detallado la vicesecretaria del PP. Muñoz ha recordado que el expresidente socialista "fue el telonero" del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones generales de julio de 2023, además de ser "gurú intelectual de la izquierda". Por este motivo, cree que el PSOE tiene que dar explicaciones "de cuál es el cometido de Zapatero allí, a qué ha ido, quién le ha pagado el viaje y por qué no sale", ya que están "todos esperando unas explicaciones" del expresidente del Ejecutivo.

