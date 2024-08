Crónica del Japón - España: 0-3.

La selección española masculina de fútbol venció este viernes a Japón con una goleada (0-3) en los cuartos de final del los Juegos Olímpicos de Paris 2024, para avanzar a las semifinales del torneo y entrar en la lucha por las medallas, gracias a un doblete del MVP Fermín López y otro tanto del delantero Abel Ruiz. Los de Santi Denia consiguen hacerle tres goles y dejar la portería a cero ante el combinado que mejor atacaba y defendía del torneo hasta ahora. Un buen arranque y la varita de Fermín puso rápido por delante a los españoles, que vieron como los japoneses pudieron empatar al filo del descanso, pero el gol de Hosoya fue anulado por fuera de juego. En la segunda mitad, el azulgrana volvió a demostrar su buen estado de forma y se sacó un buen disparo para poner el 2-0, resultado que rubricó, no sin sufrir previamente, Abel Ruiz. Exhibición de Fermín y de Tenas defendiendo la portería, para poner rumbo a semifinales, donde buscarán asegurar una medalla ante Marruecos. El equipo de Santi Denia entró enchufadísimo al partido, poniendo el ritmo y el brillo que le faltó en los tres partidos de fase de grupos. Y el premio llegó rápido en forma de golazo de Fermín López, que se buscó su hueco en la frontal, tras un robo de Pau Cubarsí, para acomodarse el balón en la pierna izquierda y sacar un zapatazo directo a la red para poner el 0-1. Este primer tanto dio tranquilidad a una selección española que llegaba con dudas tras la sonrojante derrota (2-1) frente a Egipto, aunque con el marcador a favor, el ritmo y su fútbol disminuyeron. Japón tomó el control del partido, con mucho más balón y posesiones más largas, y también mordiendo más en la presión tras pérdida. Con estos ingredientes, los nipones gozaron de un par de ocasiones, pasadas la primera media hora de juego, que intimidaron la portería de Tenas y obligó a Eric García, amonestado desde el primer minuto, y Cubarsí a esforzarse al máximo. Y los de Santi Denia sufrieron el aviso más duro, un gol en contra que ponía el 1-1, obra del ariete Hosoya, pivotando muy bien junto a Cubarsí para rematar a la red, aunque estaba en fuera de juego, VAR mediante, por milímetros, por lo que siguió el 1-0 en el marcador. No cambió, sin embargo, demasiado el guion del partido, con la atención médica de Sergio Gómez como última noticia de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, de nuevo fue Fermín López el que generó peligro ara España, y otra vez con un disparo desde la frontal tras una buena combinación al primer toque, pero el portero Kokubo estuvo más atento que en el 0-1. Ritmo mucho más alto en los primeros minutos, con dos claras ocasiones para Aimar Oroz y Álex Baena tras dos buenos contragolpes en los que pudieron matar ya el partido, sin suerte. Los arreones de España eran una amenaza real para la defensa nipona, aunque la efectividad, como en todo el torneo en París, no era el mejor aliado de los de Santi Denia. La mejor noticia para los japoneses era el marcador tan corto, y cualquier acercamiento de los asiáticos provocaba la tensión en el bando español, obligados a achicar agua en un par de ocasiones, con los nipones pisando área pequeña. España se quitó un poco de tensión a balón parado, con una buena falta directa por parte de Sergio Gómez, y en el córner posterior, por el rechace del meta nipón, Fermín López sentenció el encuentro. El centrocampista azulgrana recogió con el pecho un balón suelto en la frontal y no se lo pensó dos veces, rematando de volea a la primera para batir a un Kokubo que pudo hacer algo más. Fiesta en el banquillo español, que ya veía más cerca la lucha por las medallas de las semifinales, en las que ya esperaba una rocosa y vistosa Marruecos. Aunque el pase no sería tan barato, y los japoneses hicieron trabajar de lo lindo a la defensa de la selección y, sobre todo, a un Arnau Tenas que rozó lo justo un remate preciso de Hosoya en un claro mano a mano para mantener la vital renta española. Takai también hizo temblar el larguero con un cabezazo en un córner. Aunque la fiesta española no paraba y Abel Ruiz, que no había marcado hasta ahora, quiso su gol para ya sentenciar de forma definitiva el partido, avanzar a 'semis' y ponerse a un solo triunfo de asegurar una medalla para España. Aunque en caso de perder ante Marruecos, tendrá otra opción por el bronce. El duelo ante los africanos será el --RESULTADO: JAPÓN, 0 - ESPAÑA, 2 (0-1, al descanso). --EQUIPOS: JAPÓN: Kokubo; Hiroki, Takai, Kimura, Ohata; Fujita, Yamamoto, Mito (Uenaka, min.74); Yamada (Fujio, min.46), Hosoda y Saito (Sato, min.68). ESPAÑA: Arnau Tenas; Pubill, Eric García, Cubarsí, Miranda; Fermín (Diego López, min.83), Barrios, Baena (Bernabé, min.70); Oroz (Turrientes, min.83), Abel Ruiz (Gutiérrez, min.88) y Sergi Gómez (Omorodion, min.88). --GOLES: 0-1, min.11: Fermín López. 0-2, min.73: Fermín López. 0-3, min.86: Abel Ruiz. --ÁRBITRO: Dahana Beira (MTN). Amonestó a Yamamoto (min.71) en Japón y a Eric García (min.1), Álex Baena (min.45+7) y Fermín López (min.78) por España. --ESTADIO: Parc Olympique Lyonnais de Lyon.

Compartir nota: Guardar Nuevo